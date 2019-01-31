《時來運轉》運彩報報 - 亞洲盃決賽 傳統強權vs.新興勢力

日本男足隊在亞洲盃擊敗伊朗，踢進決賽。（美聯社資料照）

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中時電子報

2019亞洲盃開打之前，各方普遍看好日本、南韓、澳洲、伊朗和沙烏地阿拉伯等傳統強權，這5支球隊包辦了前16屆亞洲盃中的13屆冠軍。以「王座奪還」為口號的日本也順利突圍而出，在淘汰賽連克沙烏地阿拉伯、黑馬越南和最大勁敵伊朗，距離隊史第5冠只剩一步之遙。

擋在日本和冠軍獎盃前的決賽對手，卻大大出乎人們意料。從未在亞洲盃打進4強的卡達，1988和2011年兩度作為亞洲盃東道主，最佳戰績也僅是第5名，今年卻一路過關斬將，小組賽力壓沙烏地阿拉伯首名出線，淘汰賽連勝兩支前冠軍伊拉克和南韓，準決賽更在滿場地主球迷面前，以4：0將阿拉伯聯合大公國殺個片甲不留。2017年的卡達外交危機遭到沙烏地和阿聯大公國等多個國家斷交，或許政治上的問題留待政治解決，但卡達足球已先為這個僅有260萬人口的小國揚眉吐氣。

日本的表現可以用漸入佳境來形容，小組賽面對土庫曼和烏茲別克都曾經落後對手，雖然還是以3連勝闖進16強，但小組賽只進6球失3球，攻守表現仍有進步空間。但到了淘汰賽日本的防守卻脫胎換骨，3場比賽1球未失，面對兩支去年也打進世界盃的沙烏地阿拉伯和伊朗都完勝對手。進攻上有把握能力極佳的大迫勇也，在左右兩翼創造不少機會的堂安律和原口元氣，以及雖然沒進球但送出3次助攻的前鋒南野拓實，步步為營的日本確實很有機會再圓冠軍夢。

賽前被視為黑馬的卡達，其實早就默默為2020年主辦世界盃作準備，西班牙籍主帥桑切斯（Félix Sánchez）2006年前住卡達協助青訓，隨後歷任卡達U19、U20和U23總教練，近年在亞洲U19和U23的賽事都有出色表現，已進8球的前鋒阿爾莫茲阿里（Almoez Ali）正是2014亞洲U19錦標賽冠軍成員，更是去年亞洲U23錦標賽幫助卡達奪下季軍的主力射手，並以6球拿下金靴。卡達攻守俱佳，本屆賽事6場比賽已進16球而且1球未失，兩項數據都是第一。2010年幫助西班牙首奪世界盃冠軍的中場核心哈維（XAVI）慧眼獨具，早就預言卡達將會奪冠。

兩支6連勝並且防守表現穩健的球隊在決賽交鋒，想必是勢均力敵的精彩好球。雙方防守都高度專注，要攻破對手大門絕不容易。估計低比分的機率較大，可以考慮2.5球小甚至1.5球小，正確比數包牌1：0、0：0和0：1這3個結果，提高獲利機會。

(中時電子報)

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