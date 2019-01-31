亞培安素未檢出黴菌、酵母菌 亞培籲安心使用

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亞培去年底遭投訴，「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」出現沉澱物，經北市衛生局檢驗發現無異，卻在民眾提供的「亞培安素原味不甜菁選」檢出黴菌及酵母菌，經追蹤後發現產品正常。亞培對此發表聲明，呼籲消費者安心使用。

聲明稿全文如下：

本公司產品「原味安素均衡營養配方（菁選不甜）」（批號93768RN0、95640RN0）經臺北市政府衛生局追蹤抽驗實體及網路通路產品，複檢結果均正常，未檢出黴菌及酵母菌數。此外，本公司也委託第三方實驗室新加坡EurofinsFoodIntegrityandInnovation以及台灣「財團法人食品工業發展研究所」，針對該送檢產品樣本進行檢測，結果顯示沒有微生物污染的疑慮，所有檢驗結果也均為正常。產品皆安全無虞，請消費者安心使用。

鑑於有許多因素可能影響產品的無菌狀態，包括：是否妥善存放產品，以及產品包裝是否有損壞等，我們將持續加強溝通關於產品的運送及存放、使用前需搖晃均勻等營養品使用相關衛教，以確保消費者的安全與健康。

本公司產品在出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，我們定將持續提供安全可靠、符合所有相關規範的產品給廣大的消費者。

(中時 )

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