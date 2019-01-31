《時來運轉》運彩報報 - 2019高球首發！眾星雲集鳳凰城

2019年01月31日 17:58 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

新年新氣象！2019高爾夫球首場大賽，就在農曆年關展開！素有歷史的鳳凰城公開賽於1月28日起舉辦賽前活動，1月31日四輪正式賽啟動！集結歷屆奪冠好手與其他職業運動球界明星的精采賽會，將帶給喜愛高球的彩迷球迷開春好彩頭！

鳳凰城公開賽是PGA巡迴賽中歷史前五悠久的賽事，至2019年已是第84屆舉辦，同時也是Waste Management冠名十週年，今年的受邀參賽好手實力堅強：排名世界前10者有4位，擴大到前25則為7人，若以前50強看則共13員同場競技。

參賽名單當中所有高手，以目前世界排名第4的湯瑪仕最受矚目！他在2017、2018兩年內共獲8個賽事冠軍可說是最為火燙的投注大熱門！其他還有擁有6座金盃的瓊拉姆、世界排名第10的弗諾以及也在本項賽事中有過2次封王紀錄的日籍好手松山英樹，開盤有不錯賠率，都是彩迷可以大膽加碼的選項標的。

而本屆賽會除了是年度開幕大賽令高球迷引頸企盼，更因為賽前活動星光熠熠話題十足！美國奧運金牌泳將「飛魚」菲爾普斯、NFL亞利桑納紅雀角衛彼得森、費城老鷹外接手塔特、2011年MLB最有價值球員塞揚名投維蘭德、MLB名人堂強投麥達克斯、現小熊看板球星瑞索、前NBA籃網一代明星控衛基德都將參加賽前慈善活動…可說替這場2019高球開幕大賽完美增添光彩！

農曆年期間除了2019高球開幕大賽，台灣運彩也特別增加開售NBA球員得分大小的特別項目玩法，對籃、高球選手個人表現有研究的彩迷，不妨進行跨運動串關投注，有機會贏取為數不小的彩金喔！

(中時電子報)