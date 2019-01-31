老人殺手衰弱症 台大雲林分院開辦「雲州守護計畫」

2019年01月31日 18:01 中時 周麗蘭

你有「衰弱症」嗎？體重減輕、容易疲倦、走路變慢、活動減少、握力變弱，5項裡面若有3項，可能罹患衰弱症。台大雲林分院家醫科醫師葉忻瑜表示，預防衰弱的三個重要的基本知識是要適當的營養介入、規律的運動、良好的預防與保健知識。

台灣2018年3月全國65歲以上老人占總人口比率14.05％，宣告邁入高齡社會，根據衛福部2017年老人調查報告，醫師葉忻瑜指出，55歲以上衰弱的人佔5％，隨年齡增加而遞增，到65歲時比率急速往上升，75歲到79歲是最明顯衰退的年齡層。

葉忻瑜表示，衰弱症是不良健康後果的高危險群，會導致老人家跌倒、失能、入住安養機構、住院、死亡率提高，但衰弱是可逆的，只要有當的營養介入、規律的運動、加上良好的預防與保健知識，可以延緩衰弱。

台大雲林分院家庭及社區醫學部主任洪壽宏表示，雲林縣老化人口指數達122.2％，從2017年開始執行「雲州守護計畫」，開辦預防及延緩失能課程，兩年共605人次參與，課程包括衰弱症介紹、老人多重用藥指導、口腔衛生保健、失智症老年營養課程等。

物理治療師、職能治療師組成專業運動團隊，教導伸展、阻力、平衡運動；營養師也提供低油、高蛋白、高鈣、軟質的飲食指導，參與課程的老人家柔軟度增加、肌肉力氣上升、走路速度變快、體脂率下降。

台大雲林分院副院長劉宏輝說，健康的定義是身體、心理、社會的圓滿狀態，年過65，預防衰弱要及時，達到老而不衰。

(中時 )