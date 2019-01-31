棒球》組最強中華隊進東奧 辜仲諒：要贏韓國

棒協理事長辜仲諒(左起)、體育署署長高俊雄、中職會長吳志揚出席合作協議簽署記者會，「諒董」高呼要組最強中華隊擊敗韓國，進軍東京奧運。(李弘斌攝)

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中時電子報
／台北報導

為了爭取2020東京奧運棒球項目參賽資格，中華職棒聯盟和中華民國棒球協會在教育部體育署居中協調下進行協商，如今傳出好消息，今天下午中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒及體育署長高俊雄出席記者會，三人簽下合作協議書，準備打造「最強中華隊」，辜仲諒雄心壯志地說：「一定要打進東京奧運！一定要贏韓國！」

中職、棒協協議內容

辜仲諒今天在合作協議書簽署記者會上說：「重點有兩個，第一是『國家優先、台灣優先』，第二為「就是要贏」！這項協議中，棒協不是讓步，而是要讓國家進步，能產生一支有史以來最強的球隊，一切都值得。」

辜仲諒補充：「希望中華成棒隊接下來一定要進奧運，絕對要打敗韓國，這是我最大的夢想！我們教練帶著我們球隊每個球員用生命打球、為台灣打球，要的就是要贏，所以我在此非常感謝署長、體育署、中職同仁、棒協同仁共同努力，還有中職四隊領隊，大家有共同目標，就是台灣要贏。」

會特別提到「贏韓國」，除了是中華隊在國際賽最讓球迷注目的對抗之一，也因為東奧有6隊名額，地主日本自動獲得一席，其餘5個名額分布各大洲，中華隊必須在今年11月的12強棒球錦標賽打下亞大區第一，直接取得東奧資格，不然就要在洲際資格賽6搶1東奧門票，而中華隊要取得12強亞大區第一，韓國會是最大假想敵，因此「贏韓國」相當重要。

(中時電子報)

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