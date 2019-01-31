台中花博門票收入欠千萬 AIPH不排除主辦權喊停

前台中市長林佳龍（右）與台中市政府與國際園藝生產者協會AIPH及財團法人台灣區花卉發展協會，在后里馬場舉行簽約儀式。（盧金足攝，資料照片）

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台中市長盧秀燕（左）選前喊出台中市民看花博終身免費，上任後兌現支票，還加碼全球12歲以下兒童看花博也免費。（盧金足攝）
台中花博門票收入欠千萬，AIPH不排除花博主辦權喊停。（盧金足翻攝）

台中市長盧秀燕選前喊出台中市民看花博終身免費，上任後還加碼全球12歲以下兒童看花博也免錢，雖然盧秀上任後首日兌現支票，信誓旦旦強調，並未違反花博授權單位、國際園藝生產者協會（AIPH）規定，但據傳AIPH已發文台中市府，要求原應在去年底支付AIPH的35萬7000歐元（合計約1250萬元新台幣）的門票收入抽成，已積欠1個月未上繳，向市府發出最後通牒，要求2月2日之前連繫處理並匯款，對此，市府表示，只是雙方因為對於預估門票收入未達共識，所以尚未給付，已經在處理中。

據指出，AIPH秘書長白立福發函給盧秀燕的公文，針對台中市府未就免費台中市民及兒童免費入園主動溝通說明，而且去年12月底該給付AIPH的新台幣1250萬元門票收入抽成拖欠近月還未上繳。

AIPH揚言，如果2月2日之前未連繫處理並匯款，將暫停或終止中市府花博主辦權，且波及來台灣其他城市未來要舉辦花博也會受衝擊。

對此，參與花博展務的台中市府副秘書長陳如昌表示，雙方約定給付門票收入1％給AIPH，分兩次付款，首次給付時間為11月3日開幕後的一個月內，第2次為4月24日花博展期結束時，去年12月新台中市府團隊剛進駐，AIPH同意延遲到今年1月底支付，強調是雙方對於預估門票收入未達共識，才未給付。

陳如昌說，台中市府處理匯款程序，正在公文處理，趕在農曆春節前順利匯款成功，盡量不會延遲到春節後，因明天為公務機關最後上班日，市府要在明天前匯款給AIPH。

對AIPH不排除取消花博主辦權，市府說，不希望如此，會繼續與AIPH溝通，且還未聽聞AIPH要取消主辦權，春節連假將來臨，花博將掀起更多參觀人潮。

(中時 )

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