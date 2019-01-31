不滿對伊朗太軟弱 川普嗆情報官「回去讀書！」

川普不滿情報單位總結伊朗未進一步發展核彈的說法，痛罵包括國家情報局局長柯茨在內等情報官員「回學校多念點書！」。（圖／路透社）

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中時電子報

29日，包括美國中央情報局（CIA）、國家情報局、聯邦調查局（FBI）三大情報巨頭齊向參議院作證，表示他們相信伊朗目前並未進一步發展核彈，不過這樣的說法與長期以來視伊朗為威脅的川普團隊大相逕庭，他隨後在推特抨擊情報官員太天真，更直接叫他們「回學校多念點書！」

川普再度對官員開砲，這回對象瞄準他的情報部門。29日美國參議院情報委員會舉行聽證會，三大情報巨頭包括CIA局長哈斯柏（Gina Haspel）、國家情報局（National Intelligence）局長柯茨（Dan Coats）、FBI局長瑞伊（Christopher Wray）全部到齊，向參議員報告全球對美國所造成的威脅。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，其中關於伊朗的威脅，柯茨作證時指出，目前沒有任何跡象顯示伊朗仍持續發展核武，即便美國已經退出與伊朗的核子協議，德黑蘭方面仍持續信守2015年簽署的協議條款。

不過這項總結報告顯然與川普團隊長期以來對伊朗的看法有所出入，川普連發2則推文，先是痛批情報人員在伊朗議題上極度「消極」、「天真」，說自己上任前伊朗在中東地區到處作亂，在美國退出核子協議後伊朗就變了，雖然還是有可能造成威脅和衝突，他最後直接叫這些情報人員「回學校多念點書！」

川普痛批情報頭子的行徑遭致民主、共和兩黨議員一致反彈，路透報導，民主黨議員華納（Mark Warner）指出，為了符合自己的另類認知，川普總是習慣藐視情報圈，但是這麼做是危險的，尤其這些情資都是大家冒著生命危險所取得的。

同黨議員同樣看不下去，共和黨籍參議員圖恩（John Thune）就開砲，要川普離推特遠一點，他說他寧願相信情報人員的判斷，至少他們都是專家。

(中時電子報)

文章來源：Trump chastises intel chiefs after they contradict him on Iran and claims of foreign policy success

文章來源：Even some Republicans balk as Trump targets US spy chiefs

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