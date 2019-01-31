《中時晚間快報》美日來訪 韓國瑜：市府快變八國聯軍

《中時晚間快報》美日來訪 韓國瑜：市府快變八國聯軍

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中時電子報
綜合報導

◎美日來訪 韓國瑜：市府快變八國聯軍

高雄市長韓國瑜旋風各國都有興趣，繼昨天新加坡代表後，美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏31日下午也先後到市府拜訪，韓國瑜笑稱「高雄市府快變八國聯軍了」，他強調現在各國對高雄景氣都很看好，對高雄來說絕對是好事。

◎勞保精算報告出爐 潛藏負債9.11兆

勞動部勞保財務精算報告今（31）公布，以折現率3.5％與投保薪資調整率1.5％進行估算，精算應計從前次精算的負債8.96兆元，攀升至負債9.81兆元，潛藏負債高達9.11兆；基金餘額7022億元，2017年保費收支逆差，在2026年破產。2018年保費收入3644億元，給付支出3896億元，收支結餘是負251億元。

◎陸美貿易談判新回合 劉鶴遇抗議遭喊「還我財產」

中國大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團29日起與美方貿易代表萊特希澤展開新一輪貿易談判，雙方盼能在3月1日休兵中止日前達成協議。正值中方代表團車隊準備進入會場時，遭遇一群大陸民眾「攔車上訪」，衝向車隊前並大喊「還我財產」，但立即被警方攔住制止。

◎羅大佑耍酷不肯脫皮衣 還被蕭煌奇出題考倒

羅大佑每月一場在Legacy演出的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，於30日舉辦第一場台語演唱會，接連演唱包括〈再會吧！素蘭〉、〈原鄉II〉、〈心肝寶貝〉、〈人生愛繼續〉，除此之外也演繹了文夏的〈黃昏的故鄉〉、蔡振南的〈心事誰人知〉等，以及整場唯一一首台語情歌〈閨月閨愛情〉。

(中時電子報)

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