侯友宜視察南機廠 環狀線第一階段可望在今年營運

2019年01月31日 18:18 中時 葉書宏

新北市長侯友宜（左）昨下午2時許前往捷運環狀線南機廠視察並致贈福袋、春聯慰勞現場施工人員。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左）昨下午2時許前往捷運環狀線南機廠視察並致贈福袋、春聯慰勞現場施工人員。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右）昨下午2時許前往捷運環狀線南機廠視察並致贈福袋、春聯慰勞現場施工人員。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左二）昨下午2時許前往捷運環狀線南機廠視察並致贈福袋、春聯慰勞現場施工人員。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市長侯友宜今（31日）前往新店區視察捷運環狀線南機廠、安坑一號道路2期工程，並慰問現場施工團隊。侯友宜表示，「這是他就任市長後，第一次到環狀線南機廠，大家辛苦了！希望環狀線順利通過測試，做到安全無虞，在年底順利通車。」

新北市捷運局表示，環狀線第一階段進度達97％，正進行車站沿線道路復舊工程及全線列車測試，後續還有穩定性測試、營運模擬演練，接著是初履勘、檢查等作業，可望在今年營運。

侯友宜感謝工程施工團隊，在春節期間仍然不眠不休持續為市轄交通建設打拚，特地發放豬年福袋、春聯，向第一線施工團隊拜早年。

侯友宜指出，「三環六線」是新北市重大施政項目，淡海線第一期綠山線已通車，安坑線與三鶯線目前進度分別為48.44％與27.2％，預計2021年底及2023年底完工。萬大線第一期進度達40％，預計2025年底完工；萬大線第二期財務計畫已在去年底奉行政院核定，預計2028年底完工。

(中時 )