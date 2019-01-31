「勇媽」市長黃敏惠拚零酒駕、平安回家

嘉義市長黃敏惠與警察、小萌警們及各界人士同聲呼籲零酒駕，平安回家。（廖素慧攝）

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嘉義市警察局與小萌警們表演交通舞，活潑逗趣。（廖素慧攝）

春節期間人潮車潮爆量，嘉義市政府警察局31日舉辦道路交通安全歲末祈福活動，「勇媽」市長黃敏惠說，勇媽們都希望家人平平安安，酒後不開車、路口要減速，外出民眾平安回家唯一的道路就是零酒駕、遵守交通規則。

活動一開場由恩光幼兒園小朋友穿帥氣的警察制服，扮演超萌小小交通警察，搭配電影《不可能的任務》主題曲，騎著迷你型警用重型機車開路，引導勇媽市長黃敏惠進場，萌樣樂翻全場。

黃敏惠帶領大家大誓師，宣導行車守規則、酒後不開車、路口要減速、禮讓行人先、不併排不違停，「交通安全5加1」平安行，呼籲民眾「打造嘉義市成為安全、友善的城市，從你我做起。」

市警局統計顯示，嘉義市轄內107年度發生A1傷亡交通事故有10件、死亡11人、受傷3人，與106年度比較，增加1件、死亡增加2人、受傷減少5人；A2類受傷交通事故2982件、受傷3892人，比106年度增加1件、受傷增加15人。

活動中，警察與小小警察，表演交通萌舞，一邊跳舞，一邊秀出交通安全宣導告示牌，用活潑方式提醒大家遵守交通規則，同時推出微電影首映會，播放2支微電影宣導「護老專案」與「酒駕零容忍」，2支微電影將在網路播出。

(中時 )

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