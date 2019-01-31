光之饗宴初一點燈 大眾運輸懶人包

2019台北光之饗宴日前首次夜間試燈，點亮市府廣場及仁愛路4段。（全聯提供）

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2019台北光之饗宴光雕裝置即將完工，初一正式點燈。（全聯提供）
2019台北光之饗宴懶人包，搭乘大眾運輸最方便。（全聯提供）

全聯與台北市政府今年一同打造的「2019台北光之饗宴」，2月5日初一至2月19日元宵節將於市民廣場及仁愛路4段登場，即日起至2月28日進撤場作業及活動期間，為維護交通順暢和民眾安全，規畫相關交通管制措施，並提供懶人包，讓民眾前去觀賞搭大眾運輸最方便。

由於活動展區位於市政府站、台北101／世貿站及國父紀念館站間，可搭乘捷運以免造成周邊道路塞車，或因停車位不足而影響興致。市民廣場即日起至2月28日全天車道調整，除維持假日管制外，活動期間遇非假日晚間19時至22時30分仍進行管制。

仁愛路4段（逸仙路-光復南路）即日起至2月28日封閉1線內側快車道，且為因應燈柱設施搭設及拆除作業，2月4日前及2月20至28日晚間21時至隔日7時封閉內線快車道；另，活動期間除2月5日提前至18時，其餘假日18時30分、平日19時起至22時30分封閉內線快車道及公車專用道，南側慢車道改東向西行。行經該路段公車將配合改道，並請駕駛朋友提前改道，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。

相關交通管制資訊會透過信義區公所、警察廣播電台、交通局CMS資訊可變系統等管道宣導，更多活動資訊請至主辦單位全聯官方網站，或臺北市商業處網站及FB粉絲團查詢。

(中時 )

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