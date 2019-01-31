瑞芳戶所助失散28年母子團圓 兩人相擁淚崩

瑞芳戶所幫助一對失散28年的母子團圓。（游昊予翻攝）

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游昊予

「媽媽，不管過去妳因為什麼丟下我，我都會原諒妳，因為我想要看看妳的臉、抱抱妳！」新北市ㄧ名劉姓男子出生後即被送養，28年來未曾見過生母一面，養父母相繼過世後，決定找尋生母，便找上戶政事務所協助，透過瑞芳戶所的幫忙，母子倆「1小時內就團聚」。

29歲的劉士忠目前從事餐飲業，從小到大都不知道自己是養子的身分，直到滿20歲那年，因為兵役問題需要請領戶籍謄本，知道自己被收養之後，因養父母將自己視為己出，所以劉士忠也不敢說要找親生爸媽，直到養父臨終前才約略透露生母的資訊，並鼓勵他去找媽媽。

劉先生說，他到其他戶政事務所求助，領了出生時的戶籍謄本，才有了一點點頭緒，知道媽媽人有可能在雙溪，決定到雙溪戶所碰碰運氣。戶所承辦人林芳瑜接到劉先生的申請案件後，有感於劉先生的孝心，立即進行查詢連絡，並透過連女士弟弟幫忙，連絡上連女士。

在戶政事務所的協助之下，劉先生母子在戶所相聚，劉先生和媽媽給了彼此ㄧ個深深的擁抱，兩人雖然28年來未曾見面，卻沒有ㄧ絲生份，看著劉先生開心地叫著媽媽，戶政人員拿出原本要轉交的紅包，由他親自拿給連女士。

連女士激動的說，自己生有三個小孩，劉先生排行老三，由於當年生活環境不好，於是丈夫提起要把最小的孩子送養，後來經過朋友的輾轉介紹，找到了劉姓夫妻，她看兩人是真心喜歡兒子，於是答應把孩子送養。

「一開始我都還會偷偷去看兒子，但是後來他們搬家了，我就看不到了！」連女士說，自己雖然還是想念孩子，但也苦無連絡資訊，沒想到孩子自己來找她，真的非常感動！

劉先生對媽媽說：「媽媽，二十幾年來，我都沒有在妳身邊孝順妳。快要過年了，這是一點小小的心意，祝福你新年快樂！」除了母子二人淚崩，承辦的戶所人員也感動得頻頻拭淚，兩人要離開戶所的時候，連女士還不斷回頭，開心地對承辦同仁說：「我找到兒子了!真好！是我兒子耶！我找到兒子了！」

(中時 )

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