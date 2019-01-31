年假巨城天天精彩 初一開運紅包588等你拿

2019年01月31日 19:13 中時 陳育賢

「翻轉動漫祭」即日起在新竹市BigCity遠東巨城購物中心1F創藝廳盛大登場。（陳育賢攝）

「翻轉動漫祭」即日起在新竹市BigCity遠東巨城購物中心1F創藝廳盛大登場。（陳育賢攝）

新春連假來BigCity遠東巨城購物中心，1站購足好吃好玩又好逛！新竹巨城全台首場免費入場的翻轉動漫祭將在春節前搶先開跑，大年初一到初六還推出1系列年節活動，要讓闔家諸事大吉福氣一整年。

巨城指出，所有動漫迷引頸期盼的「翻轉動漫祭」2019年全台首發就在新竹巨城，即日起至3月3日於BigCity遠東巨城購物中心1F創藝廳盛大登場，由MUSE木棉花策展的翻轉動漫祭不僅有「刀劍神域」、「Re：從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」3大主題及10個特色情境合影區，每周還有超殺折扣的主題福袋及人氣新品輪番推出優惠，最重要的是展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋。

另，豬年納福又招財活動，2月5日年初一上午10時30分將由金鴻醒獅團帶來精彩的祥獅獻瑞，為現場民眾祈福。11點則由BigCity遠東巨城購物中心董事長李靜芳率同所有主管向民眾拜年同時發送588分美食紅包禮。緊接伴隨祥獅暢遊BigCity到下午3點還有雷霆戰鼓表演。

2月6日年初二至2月10日初六還有各式精彩表演，帶給民眾滿滿的視覺饗宴，有元素現代火舞團帶來融合現代舞、武術、原舞等精心排練的火舞秀，技藝超群的足上舞伶、水晶球魔術、街頭藝術舞立方等，精采可期。

2月5日初一到2月7日初三，當日累計消費滿3000元即可參加食在滿足扭好運，有機會獲得銀湯匙、Mo-Mo-Paradise、銅盤雙人吃到飽等美食好禮。

年初一起憑當日單筆消費滿888元親持HappyGo卡，或單筆消費滿500元出示APP電子會員即可兌換阿Mall造型燈籠，數量有限兌完為止。

(中時 )