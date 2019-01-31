韓國瑜走訪梓官、鳳山廟宇 發放新年紅包

2019年01月31日 18:50 中時 林雅惠

韓國瑜市長31日傍晚到鳳山代天府發放過年紅包，受到民眾熱烈歡迎。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜今日上午走訪梓官區赤慈宮、中崙城隍廟以及通安宮參香祈福，並發送紅包向市民朋友拜早年，記者詢問韓國瑜要去哈佛大學演講，據傳美國華府智庫也有意邀他前往訪問，韓國瑜說，因有議會開會時間壓力，如果哈佛大學演講以外有邀約，如果時間許可，既然去一趟美國，能多跑幾個地方也是好事。

梓官區的赤慈宮、中崙城隍廟與通安宮為當地重要的宗教信仰中心，今日一早廟前就擠滿排隊鄉親，等候領取市長韓國瑜發放的紅包，韓市長一抵達現場，民眾不僅向市長熱情問候、大喊「市長好」，之後陸續從市長手中接過紅包後，各個眉開眼笑，場面十分熱鬧，洋溢春節喜氣。

今日傍晚5點多，韓國瑜到鳳山代天府上香祈福並向民眾發放過年紅包，現場大批民眾排隊等候，見到市長抵達，大家熱情的簇擁上前搶拍照片。

韓國瑜致詞時首先感謝廟方主委對地方的付出，接著他強調，高雄市改變可說是等了100年，現在全台最關注的地方就是高雄，所以風水輪流轉現在轉到高雄，這樣機會非常不簡單，農曆春節他預估高雄可能會有100萬的觀光客，市民一定要親切對待，讓大家感受到高雄的美好，2019年是高雄翻轉的一年，高雄一定發大財。

(中時 )