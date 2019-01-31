幸運兒買鞋中1000萬發票 「勇媽」市長黃敏惠買鞋拚經濟

2019年01月31日 18:49 中時 廖素慧

嘉義市長黃敏惠（右）到鞋店賀喜，邀請大家來嘉義市買新鞋好過新年。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠買新鞋、新皮包，期待中統一發票大獎。（廖素慧攝）

107年11、12月統一發票1000萬特別獎，獎落嘉義市一家鞋店，這名幸運得主花1370元買2雙鞋子，開出千萬元大獎，南區國稅局嘉義市分局31日去貼紅榜祝賀，市長黃敏惠當場買鞋買包拚經濟，她說，歡迎大家快來嘉義市血拚中大獎。

南區國稅局嘉義市分局表示，107年11、12月統一發票特別獎1000萬元全國共開出14張，嘉義縣、市唯一得主落在嘉義市的店家，這名幸運兒於去年12月7日在中山路達芙妮購買2雙鞋子，消費金額1370元，中獎號碼為88515559，但幾乎每期都有中獎者沒有領走獎金，提醒民眾於107年11、12月曾到這家鞋店消費的民眾趕快兌統一發票，並於今年2月6日至5月6日內完成兌獎。

黃敏惠說，錢財流進來，人才就留下來，大家一起努力發大財，開獎那一天，剛好是她就職滿月，中獎地點就在鬧熱滾滾的中山路，嘉義市服務業居多，店家親切熱情，歡迎各地民眾到嘉義市觀光、消費。

黃敏惠說，2014年9、10月那一期發票有3張中獎千萬元也落在嘉義市，2015年文雅街1家超商也開出千萬元發票，她回任市長滿月，又開出千萬元特別獎，可見嘉義市是福地，大家買東西索取統一發票，有機會中獎。

(中時 )