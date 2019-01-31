侯友宜訪幼兒園　允諾持續增設幼托服務

2019年01月31日 19:25 中時 葉書宏

新北市長侯友宜今（31日）下午探訪新店中正國小附設幼兒園慰勉教保人員辛勞，並致贈福袋與孩童一起裝飾手作發粿。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）下午探訪新店中正國小附設幼兒園慰勉教保人員辛勞，並致贈福袋與孩童一起裝飾手作發粿。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）下午探訪新店中正國小附設幼兒園慰勉教保人員辛勞，並致贈福袋與孩童一起裝飾手作發粿。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）下午探訪新店中正國小附設幼兒園慰勉教保人員辛勞，並致贈福袋與孩童一起裝飾手作發粿。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）下午探訪新店中正國小附設幼兒園慰勉教保人員辛勞，並致贈福袋與孩童一起裝飾手作發粿，祝福大家新的一年平安健康、豬福滿滿。

侯友宜表示，為幫助家長安心就業、解決寒暑假幼兒照顧問題，廣設公立幼兒園是市府重要施政工作，新北市自100學年度至107學年已增設431班，增加1萬1687名幼生收托名額，但數量仍不夠，未來預計逐年增設25班公共化幼兒園，並持續推廣課後留園服務。

教育局表示，新北市「課後留園服務」除學期間延長至晚間7時，107年度暑假起更提供寒暑假課後留園轉介機制，寒暑假開辦率提升20％，充分照顧幼兒，也讓家長安心工作，「課後留園服務」獨步全國。

(中時 )