市議員蔡育輝結合民間企業送暖　受扶家庭過好年

2019年01月31日 18:39 中時 莊曜聰

台南市議員蔡育輝結合民間企業寒冬送暖，替弱勢家庭添購新衣、請吃大餐，還有伴手禮及紅包，提前歡度年節氣氛。（莊曜聰攝）

台南市議員蔡育輝結合民間企業寒冬送暖，替弱勢家庭添購新衣、請吃大餐，還有伴手禮及紅包，提前歡度年節氣氛。（莊曜聰攝）

台南市議員蔡育輝結合台南紡織、服飾業者寒冬送暖，一起做公益，今天邀請北台南家扶受扶家庭一行共85人，先是到服飾商場封館選購新衣服，中午再到火鍋店飽餐一頓，並送上伴手禮、紅包跟羽絨衣，眾人提早歡度新年氣氛，直呼「好暖心！」

蔡育輝是北台南家扶中心的扶幼委員，每年歲末新春都會宴請受扶家庭圍爐吃飯，今年特別號召企業共襄盛舉，為活動加碼，台南紡織股份有限公司率先響應，提供每人1000元購衣金，新營流行之星服飾商場董事長蔡文川得知後再加碼500元，並提前營業，封館讓受扶家庭選購。

孩子們看到新衣，開心地跑上跑下，試穿喜歡的新衣，在一旁看著的長輩，被告知自己也可以挑選，82歲的黃鍾阿嬤還問說「大人也有唷？」既意外又驚喜，蔡育輝也陪她挑選一件保暖的外套，她難掩興奮，只說有錢時都先買孫子需要的，自己已經很久沒有買新衣服了，語氣說來輕鬆卻讓人鼻酸。

佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠董事長張慶鐘也送孩子每人一件羽絨衣，隨後一行人前往極鮮火鍋新營店吃中餐，席間蔡育輝代表濟安宮捐助2萬元助學金，也發送500元紅包及伴手禮，讓受扶家庭的親子感受到企業及議員的愛心滿滿，讓他們可以開心過春節。

(中時 )