卓榮泰出席趙天麟輔選幹部策勵營

2019年01月31日 19:03 中時 曹明正

民進黨主席卓榮泰（中）31日南下出席立委趙天麟針對輔選幹部舉行的策勵營，並以「想好、做好、讓人民說好–民進黨的團結改造革新之路」為題，跟現場分享。（曹明正攝）

民進黨主席卓榮泰31日出席立委趙天麟策勵營，對於提出「新決議文」的構想，遭前立委林濁水質疑，如果認為維持現況有問題，是不是要先問過率先主張的蔡英文總統，他回應沒辦法跟「理論大師」做太多論述，但應該把他的話聽清楚一點。

卓榮泰說，他針對的不是哪一個人說過的哪一句話，而是衡量整個台灣現在情勢，堅持黨的精神跟價值也要跟當下結合，新時代台灣需要什麼，願意跟社會對話，這個對話才會產生結果。

他表示，這是一個形式，是不是叫「決議文」他現在也不敢說，它是一個社會大對話的結果，時間點要看整個社會的成熟，以及經過黨機制的討論。

被問到明年立委選舉，有國民黨支持者認為高雄巿坐四望五至少拿三席，卓榮泰說他希望的是對話而不是放話，他要求黨籍立委要努力而不是預言，所以他不做任何預測，但對於黨才剛經過1124的失敗，他從來不敢做樂觀預測。

出席的立委管碧玲表示，她因選區被一分為三，因此選擇做「大姐大」，以「大姐頭」協助3選區的人選把棒子接下來，而國民黨也不要見獵心喜。趙天麟則說，會把選舉當成背水一戰，從逆轉贏回來，也全力替管媽爭取不分區立委。

(中時 )