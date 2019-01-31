Kitty領軍飆歌舞！酷企鵝放閃登音樂劇舞台

2019年01月31日 18:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

備受大小朋友喜愛的Hello Kitty號稱全世界最不挑工作的明星，舉凡飛機、餐點、玩具，處處都可見她可愛身影！然你知道嗎？Kitty和她的好朋友都有好歌喉，也是舞林高手呢！話說大小朋友都知道天蠍座的Kitty有一個青梅竹馬「丹尼爾」，然你知道嗎？其實也有人可是愛慕她許久呢！明年228假期來台北國父紀念館看三麗鷗家族親子音樂劇，看可愛角色明星大跳歌舞，放閃也放萌，演繹動感也溫馨的冒險故事！

三麗鷗的神秘小禮物『紀念套票』。（主辦單位提供）

《酷企鵝瘋狂實驗室》以互動形式演出，並以「愛」與「忌妒」為劇本發想概念，別出心裁的新鮮組合：Hello Kitty與酷企鵝領銜演出，講述酷企鵝在「忌妒大魔王」的慫恿之下，綁架了布丁狗與美樂蒂進行他的瘋狂實驗，而Hello Kitty與丹尼爾為了拯救朋友，就算十分害怕還是勇敢的踏上冒險之路！

本劇自台灣首演，從舞台服裝、音樂曲目、燈光特效等專為台灣粉絲打造，透過動聽的音樂、華麗的舞蹈表演，運用帶動遊戲、口號等觀眾參與橋段，讓粉絲不用遠赴日本，就能進入三麗鷗的戲劇魔法世界！

新年將至，緊接著就是228連續假期？不妨相揪大小朋友來看戲！由Hello Kitty領軍三麗鷗家族人氣明星酷企鵝、丹尼爾、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、酷洛米及蛋黃哥等主演《三麗鷗音樂劇 酷企鵝瘋狂實驗室》，將在明年228連假（3月1日至3月3日）於台北國父紀念館精彩上演！與三麗鷗明星們來場近距離互動。寓教娛樂的劇情內容，融合互動情境，好看好聽更好玩！

(中時電子報)