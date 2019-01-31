花蓮垃圾轉運站說明會居民抗爭續當垃圾村

2019年01月31日 18:54 中時 許家寧

前鄉長、現縣議員黃馨（右）到場聲援居民，堅決反對鄉內興建垃圾轉運站。（許家寧攝）

光華村民質疑垃圾都在境內，認為環保局選址作業「黑箱」，場面火爆。（許家寧攝）

環保局宣布花蓮北區垃圾轉運站完工前，目前吉安鄉內臨時露天轉運站會繼續沿用。（資料照）

花蓮縣北區5鄉鎮垃圾皆載至宜蘭焚化，因縣內無垃圾轉運站，吉安鄉內垃圾暫時露天堆置於光華村的垃圾掩埋場，附近居民不斷反映飄散惡臭，縣府考慮另興建密閉式轉運站，不過選址仍然在該村境內，引來村民與議員抗議未經地方同意前，堅決反對設置轉運站。

吉安鄉垃圾掩埋場5年前因年限到期封場，縣府暫作鄉內垃圾臨時轉運站，累積百噸垃圾臭氣沖天，飄散撲鼻作噁的臭味；不過環保局31日宣布計畫將在光華村設置花蓮北區垃圾轉運站，完工前目前臨時站將續續沿用，引爆居民不滿。

環保局今日與居民召開環境影響說明會，光華村長葉光南搶先發難，痛批村民忍受5年全鄉的垃圾，現在還要多承受花蓮市及壽豐鄉上百噸垃圾，質疑環保局選址作業「黑箱」場面火爆，前鄉長、現議員黃馨也到場聲援，堅決反對轉運站設置鄉內。

環保局長饒忠表示，花蓮縣一天約產生130噸垃圾，其中100噸送往宜蘭利澤焚化爐焚燒，其餘30噸壓縮「打包」，其中又以花蓮市與吉安鄉垃圾量最多，占北區5鄉鎮8成，未來送往焚燒或是掩埋，都是個頭痛的問題，設置轉運站「勢在必行！」

自救會長石福春說，預定地緊鄰木瓜溪旁，憂心洪水侵蝕邊坡沖走垃圾，造成河川汙染，有居民建議評估地點也有秀林鄉，不論運往宜蘭焚化或未來台灣水泥廠可代焚垃圾距離最近，環保局也可以考慮在那舉辦說明會，不要只限定在光華村。

饒忠指出，台灣水泥廠雖願意代焚垃圾，但還僅止於計畫階段，目前還是只能送往宜蘭燒，因此設立北區轉運站仍有急迫性，3年多前就開始規劃設置，希望用密閉式的廠房設計，取代目前露天的臨時轉運站，一舉解決目前的惡臭、污染問題，但允諾會繼續溝通，未取得居民共識前不會貿然興建。

(中時 )