東沙開放觀光 海委會：配合內政部規劃

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距離台灣本島約445公里的東沙島歸屬於「東沙環礁國家公園」，是台灣唯一尚未開放觀光的國家公園。內政部長徐國勇日前透露，東沙群島今年4、5月將開放觀光。海委會表示，行政院早在2004年就有「東沙環礁國家公園計畫」，當時就評估待生態復育達到一定效果後，再考慮生態旅遊，內政部若確定開放，海委會也會配合辦理。

內政部規劃4、5月開放東沙島觀光，海委會指出，行政院早期就有相關研究，2004年核定「東沙環礁國家公園計畫」，以生態為主，當時行政院希望優先辦理資源復育、監測、生態研究，等復育達到一定效果後再考慮生態旅遊，因此2004年起訂定5年保育期，不開放一般民眾觀光。

海委會表示，內政部2007年成立東沙環礁國家公園，針對保育資源部分運作，一直延續到海委會成立，由於目前海巡署是海委會所屬單位，因此海委會目前主要工作是維繫東沙島防衛勤務，島上建設方面，就是盡量維護生態，讓人為干擾降到最低，水電、住宿等都先以同仁需求為主。

海委會表示，內政部也曾找海委會協商，當時海委會就有提到開放觀光對東沙島的影響，以及目前當地現況、相關配套措施等整體評估，目前東沙跟本島的交通都是透過立榮航空包機，未來若開放旅遊，可能有新的需求，包括交通及當地設施等問題，內政部應該也有做進一步的評估。

(中時 )

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