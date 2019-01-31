王鴻薇投入立委初選喊「世代交替」 費鴻泰：公平競爭

2019年01月31日 19:00 中時 李依璇

2018年大選甫落幕，2020立委、總統選舉，也即將進入備戰，台北市議員王鴻薇31日接受電台專訪，宣布將投入國民黨信義區立委區選，挑戰現任費鴻泰，王鴻薇表示，「費是優秀資深的民代，但國民黨常被人垢病的就是青黃不接」，呼籲世代交替；費鴻泰表示，「尊重，大家公平競爭」。

先前國民黨中央委原連勝文曾提出「資深立委轉為不分區立委」的想法，引發各界討論，王鴻薇昨接受電台專訪表示認同連的想法，她表示，資深立委有專業背景，可以優先列入不分區名單，未來若國民黨重新執政，也可以延攬入閣。

提及松山信義區國民黨立委費鴻泰，王鴻薇認同費在選區服務25年，是資深優秀的民代，「但國民黨常被人垢病的就是青黃不接」因此她願意承擔，希望透過黨內的民主機制來達成公平、公正、透明的良性競爭。

面對昔日徒弟王鴻薇來勢洶洶投入黨內初選，松山信義區的國民黨立委費鴻泰也不敢輕忽，1月初就打出與韓國瑜合體的公車廣告因應，是2020選舉北市最早開始宣傳的現任立委，除了公車廣告，費鴻泰元宵節時也會發放組合式小提燈，宣傳費不手軟。

費鴻泰表示，選舉就是選賢與能，選民4年幫他打一次分數，不會去評價黨內議員，但他「尊重王鴻薇參選，大家就是公平競爭、各自努力。」

(中時 )