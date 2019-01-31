101「魔幻鏡面屋」打卡趣！兩廳院藝術嘉年華飆奇幻

2019年01月31日 18:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新春何處去？來台北101「魔幻鏡面屋」打卡趣，如萬花筒中閃耀雙重人影！音樂、展覽、歌舞一籮筐！踏出兩廳院大門，台灣國際藝術節藝術邀你與美學、時尚接軌！

2019台灣國際藝術節(TIFA)今年以「屬於每個人的藝術嘉年華」為口號，除了於兩廳院輪番上演的19檔節目外，增加推廣活動的份量，並與台北101購物中心首度攜手合作，於1/31至3/24期間於101購物中心一樓松智路及信義路長廊兩側舉辦「Taipei 101 x 2019台灣國際藝術節藝術共享時光」免費裝置展覽。

TIFAＸTaipei 101＿音樂戲劇舞蹈之屋。（兩廳院提供）

松智路長廊展區以今年TIFA的19檔節目為核心，現場可體驗音樂、戲劇、舞蹈各種不同的表演。音樂展區可聽見以台灣國際藝術節(TIFA)為靈感，由金音獎最佳樂手張瀚中（阿雞）所創作的30秒音樂；戲劇展區則營造出霧面、一格一格的電影感的畫面，觀者可自由穿梭其中，經過的人可看見彼此的身影，宛如置身於戲劇場景之中。

博恩站起來劇照。（兩廳院提供）

舞蹈區在布面上印製TIFA主視覺拼成舞者婀娜多姿的模樣，利用風扇讓舞者隨微風翩翩起舞。而信義路長廊展區則以TIFA的主視覺為底，精心打造2019TIFA魔幻鏡面屋，觀眾走入其中，宛如置身於萬花筒中。

空氣建築形象照。（兩廳院提供）

2019TIFA推廣活動，包括各種不同形式與內容的工作坊、展覽、講座、影片放映、會員專屬活動、以及三場特別規劃的周邊節目，共計17檔近80場活動。包括由小事製作帶來的「戰鬥果醬－Own your style」結合街舞的Battle 文化與Open jam 即興演出形式，將於國家戲劇院大廳上演4小時的街舞Battle秀。

(中時電子報)