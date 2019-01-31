對抗寒流有妙招　3招居家暖身運動過好年

壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範高抬腳原地跑步動作。(壢新醫院提供)

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中時電子報

又快到農曆佳節了，中央氣象局預告今晚將有寒流來襲，壢新醫院中醫科與運動醫學中心特別規劃3招居家暖身運動，讓民眾過一個好年。

壢新醫院聯新運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範3招「速效暖身運動」，高抬腳原地跑步、深蹲坐椅、左右側移跳躍。

杜婉瑜說，讓身體快速暖和，就是要讓心跳加快，增強心肺功能。做動作時要儘量讓心跳達到每分鐘130下，也就是微喘但還是可以講話、有點出汗。一個動作30秒，之後休息30秒，再進行下個動作，3個動作做完再重複3個動作，做3至5次。

高抬腿原地跑步暖身動作。(壢新醫院提供)

「高抬腳原地跑步」動作要領是原地跑步時膝蓋抬高至90度垂直，手擺動抬高；如要強化難度，可以增加手肘擺動高度。

壢新醫院聯新運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範深蹲坐椅動作。(壢新醫院提供)

「深蹲坐椅」先找高度在小腿附近的硬板椅子，腳跟到椅子大約1個腳掌距離，深蹲時上半身前傾打直（不是和地面垂直），膝蓋在腳尖的正上方，保持屁股碰觸到椅子的姿勢（不可坐下）；強化難度則可以找高度更低的椅子。

壢新醫院聯新運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範左右側移跳躍動作。(壢新醫院提供)

「左右側移跳躍」是左右跳躍時膝蓋抬高呈90度直角，手往上擺動；難度增加可以加快跳躍速度、高舉整個手臂。

(中時電子報)

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