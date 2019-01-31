台北榮民之家慶新年 立委吳琪銘、議員彭成龍贈紅包關懷長輩

2019年01月31日 18:52 中時 許哲瑗

立委吳琪銘與市議員彭成龍今前往台北榮民之家，致贈紅包、水果，為老榮民歡慶新年。（許哲瑗攝）

位在三峽白雞路的台北榮民之家佔地廣達33公頃，現有607位長者入住，2年前為活化空間，開放年滿65歲的一般長者入住，今年初更引進竹科研發的「智慧照顧病床」，串聯護理站、行動裝置與遠端管理，讓病患需求更迅速傳達到醫護端，立委吳琪銘與市議員彭成龍31日前往致贈紅包、水果，為老榮民歡慶新年。

台北榮民之家表示，因應人口高齡化，加上未來替代役將廢除，照護員的人力不足勢必加劇，今年首度引入最新型「智慧照顧病床」科技，串聯護理站、行動裝置與遠端管理，打造更方便、更先進的照護系統，妥善管理人力的運用。

立委吳琪銘與市議員彭成龍今前往台北榮民之家，致贈紅包、水果，為老榮民歡慶新年。（許哲瑗攝）

台北榮民之家表示，目前全院總床位713位，包括408床安養床、265床養護床以及40床失智床，平均年齡87.6歲，佔床率逾8成，2年前為活化空間，開放年滿65歲、不具榮民資格的一般長者入住，目前已有10多位長者入住，院內也結合鄰近社區資源，邀請機關、社福、志工團體以及校園師生，在院內舉辦懷舊歡唱、樂團演奏等活動，豐富長輩生活。

吳琪銘31日前往致贈紅包，逐一問候老榮民生活狀況，與榮民歡唱與跳舞，他表示，當年有老榮民保家衛國，我們才有今日安穩的生活，國家當然有義務妥善照顧他們下半子，感謝榮民為國家的奉獻。

立委吳琪銘與市議員彭成龍今前往台北榮民之家，致贈紅包、水果，為老榮民歡慶新年。（許哲瑗攝）

吳琪銘表示，每逢端午、中秋佳節前夕，無論行程再忙，都一定會抽空過來探望這些長輩，與他們共度佳節，讓長輩們也能夠感受過節的氣氛，同時順帶巡視台北榮民之家的硬軟體設備，若有不足都可敦請退輔會協助。

吳琪銘說，透過科技的發展，能讓這些長者過的老年生活過得更舒適、更有保障，相信這是大家所樂見的，政府將科技帶進長照2.0中，對已邁入老年化社會的台灣而言，將是一大利多，更凸顯政府推行長照2.0的決心。

(中時 )

立委吳琪銘與市議員彭成龍今前往台北榮民之家，致贈紅包、水果，為老榮民歡慶新年。（許哲瑗攝）