情人節不孤單！與月老來場約會開啟全新都市輕旅行

北部推薦「輕復古風創造珍貴旅遊憶記（ID：24809361）」，帶領旅人穿越時光。（圖片提供／Airbnb）

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鄰近霞海城隍廟的「豪華雙人套房四十年老旅館的全新樣貌（ID：25749899）」為老屋新建，充滿特殊韻味。（圖片提供／Airbnb）
日系簡約風「水社私宅（ID：12247918）」充滿時尚現代感。（圖片提供／Airbnb）
南部房源「馬公綠町（ID：2300068）」坐落台南孔廟和延平郡王祠間巷弄。（圖片提供／Airbnb）

情人節將至，單身貴族們出門容易被閃瞎，不如收拾行李，跟旅行談場快閃戀愛。全球訂房網站Airbnb推薦「全台5大月老廟周邊房源」，囊括北中南5大靈驗月老廟，出遊體驗在地文化外，同時等待對的人出現。

說到北部熱門求因緣場所，非龍山寺、霞海城隍廟莫屬，臨近龍山寺的房源推薦「輕復古風創造珍貴旅遊憶記（ID：24809361）」，特殊復古裝潢宛如穿越時光隧道，房內設有專屬雨淋式花灑，大廳提供免費盥洗用品，讓旅人洗去路途疲勞，盡情放鬆身心;前身為老旅館房源「豪華雙人套房四十年老旅館的全新樣貌（ID：25749899）」，臨近知名的霞海城隍廟，寬敞大廳適合各地背包客交流，成為另類交友空間。

坐落日月潭水社碼頭附近的房源「水社私宅（ID：12247918）」，以簡約的清水模為主視覺設計，強調冷冽現代感，搭配原木傢俱及翠綠植栽妝點，為房間增添溫度色彩，入住房客別忘了前往龍鳳宮月下老人祠，祈求另一半出現;南部房源推薦「馬公綠町（ID：2300068）」，鄰近大天后宮、台南祀典武廟，位於巷弄中的馬公綠町為一層一房獨立門戶，配備完善廚房設備，適合喜愛下廚旅人入住。

(中時 )

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