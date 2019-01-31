樹林區加強交通疏導 警籲年節暢飲勿酒駕

樹林分局將加強中正路、國道3號樹林北入及南出匝道、佳園路3段等重要聯外道路及濟安宮、鎮南宮千歲廟、興仁花園夜市等旅遊景點部署警力疏導。（許哲瑗翻攝）

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樹林分局將加強中正路、國道3號樹林北入及南出匝道、佳園路3段等重要聯外道路及濟安宮、鎮南宮千歲廟、興仁花園夜市等旅遊景點部署警力疏導。（許哲瑗翻攝）
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樹林分局將加強中正路、國道3號樹林北入及南出匝道、佳園路3段等重要聯外道路及濟安宮、鎮南宮千歲廟、興仁花園夜市等旅遊景點部署警力疏導。（許哲瑗翻攝）

農曆過年即將到來，樹林分局2019年「加強重要節日安全維護工作」，今年將從1月28日（星期一）22時開始，至2月11日（星期一）24時止，為期15日。

樹林分局表示，為因應即將到來的9天春節長假交通疏導，已做好動員及規劃相關的疏導措施，警方將加強中正路、國道3號樹林北入及南出匝道、佳園路3段等重要聯外道路及濟安宮、鎮南宮千歲廟、興仁花園夜市等旅遊景點部署警力疏導，也請用路人配合與支持。

另外，樹林分局要求各派出所每日必須利用遠端監視系統，全天候監看掌握交通狀況與變化，如有發生重大事故或交通壅塞，利用警察局建立的「國道新北交大Line群組」即時傳遞訊息、通報、協調、處置及回報，藉由這個群組平台的聯繫及協調，提供分享即時路況資訊及反映突發狀況與問題，串連各級道路主管機關的聯繫溝通及協調調度，發揮跨區域、跨機關的協作效果，強化交通服務效能，共同來改善連續假期交通壅塞的問題，讓民眾春節返鄉出遊能順暢有感。

樹林分局再次呼籲，春節期間飲酒機會較平日增加許多，酒後駕車是高危險性之交通行為，常常造成害人又害己之憾事，再次誠摯的呼籲並拜託所有的駕駛，共同建立「不酗酒、不拚酒、不勸酒」之飲酒文化，並養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，警方在春節期間也是執法不打烊的，特別將加強針對酒後駕車、闖紅燈、違規超速等易肇事違規行為取締舉發，籲請民眾在返鄉或外出旅遊期間，應小心駕駛，切勿酒後開車或超速、疲勞駕駛，以確保行車平安順心過好年。

(中時 )

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