「勇往直潛」獲大獎 眭澔平：不完美的身體創造完美的生命

自由旅行作家眭澔平初試啼聲擔任導演兼製片的紀錄片「勇往直潛」，獲得好萊塢國際電影節（HIMPFF）的最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎，他在昨日下午搭機返台，在片中主角身障朋友陳榮福（前中）及徐玉樺（前右）都到場接機。（陳麒全攝）

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自由旅行作家眭澔平初試啼聲擔任導演兼製片的紀錄片「勇往直潛」，獲得好萊塢國際電影節（HIMPFF）的最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎。（陳麒全攝）
自由旅行作家眭澔平初試啼聲擔任導演兼製片的紀錄片「勇往直潛」，獲得好萊塢國際電影節（HIMPFF）的最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎，他在今日下午搭機返台，在片中主角身障朋友陳榮福及徐玉樺都到場接機。（陳麒全攝）

自由旅行作家眭澔平初試啼聲擔任導演兼製片的紀錄片「勇往直潛」，獲得好萊塢國際電影節（HIMPFF）的最佳紀錄片電影和最佳導演製片兩項大獎，他在今日下午搭機返台，在片中主角身障朋友陳榮福及徐玉樺都到場接機。眭浩平說，這紀錄片將三對母子一起奮鬥的人生故事完整的訴說，期盼大家用不完美的身體創造出完美的生命。

眭澔平說，「勇往直潛」記錄片是他把自己在百慕達海底潛水，所用的氧氣管，跟兩位身障者作連結，一位是自主呼吸困難，必須咬著氧氣管的「陸上潛水伕」陳榮福；另一位則是為了修復聲帶，利用吸管訓練發音的唇顎裂患者徐玉樺。三對母子在不同的環境下生長，在不同的困境下，一起在人生奮鬥的故事，希望大家都能用不完美的身體創造出完美的生命，就是這一部紀錄片能夠拿到國際大獎的原因。

眭澔平表示，自己非常關心殘障朋友所面對的各種生活問題，因為媽媽在癱瘓了24年後過世，所以從小就習慣代替媽媽的眼睛去看世界，今天有很多位一起奮鬥了2、30年的肢體障礙的朋友都到了機場接機，他非常感動，這個獎座不只是他跟各位身障朋友的光榮，也是台灣的光榮。

眭澔平指出，這個這個獎座要特別獻給影片中的主角之一的陳榮福先生跟他偉大的媽媽陳吳惜女士。因為陳吳惜女士目前96歲，如果他媽媽還在世，也是這個年紀，所以要將這座是國際的光榮，也是台灣的光榮的獎項獻給陳媽媽。

(中時 )

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