影》愛情長跑14年 納達爾終於「婚」了

納達爾獲得2019澳網亞軍後，傳出今年秋天要和交往14年的女友結婚。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

職業男子網球前世界球王、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和女友希絲卡（Xisca Perello）愛情長跑14年，近日傳出好消息。據悉，兩人去年5月到義大利羅馬旅行時，納達爾向女友求婚，雙方已經訂婚，預計今年秋天在兩人家鄉馬約卡舉行婚禮。

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納達爾和希絲卡是青梅竹馬，從2005年開始交往，過去希絲卡鮮少現身球場幫「蠻牛」加油，2011年受訪時她解釋：「納達爾比賽期間需要個人空間，我也覺得在球場枯等他會讓我悶到發慌，所以不會每場比賽都到場。」

納達爾的未婚妻希絲卡。(資料照/美聯社)

希絲卡後來也加入納達爾的社群管理團隊，負責社群整合工作，今年澳洲網球公開賽她也飛到澳洲墨爾本替未婚夫加油，兩人都很低調地沒有對即將到來的婚事多說什麼，因此這個喜訊瞞了8個月才公開。

交往超過10年終於要邁向人生下一階段，納達爾也不諱言自己有為人父的計畫，表示：「我當然想要組織自己的家庭，我喜歡小孩，也想看到我的孩子像我一樣做自己有興趣的事。」

今年澳網男單納達爾展現絕佳狀態，連續6場比賽一盤未失獲勝、晉級到決賽，雖然最終直落三盤不敵老對手喬柯維奇（Novak Djokovic），未能繼2009年封王後摘下個人生涯澳網第2冠，但他仍是職業男網史上最出色的好手之一，生涯11度贏得法網男單冠軍，有「紅土之王」封號。

(中時電子報)

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