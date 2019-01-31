警政署警用手槍招標爭議 行政爭訟發回更審

警用手槍。(本報系資料照)

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中時

警政署2015年為汰換警用手槍，委託台銀辦理「警用手槍49600枝」採購案，經公開招標評選後，採購德國卡爾華瑟公司生產的WaltherPPQM2九公厘半自動手槍4萬9600把，但參與投標的奧地利克拉克手槍代理商「GlockAsia-PacificLimited」不服，認為違反警政署採購審查評分的規定，提出異議及申訴審議遭駁回，提行政訴訟告台銀與警政署，案經台北高等行政法院判勝訴，台銀不服提上訴，最高行政法院認為原審事實調查未清楚，今(31)日廢棄原判，發回北高行更審。

警政署為汰換手槍，委託台銀辦」採購案，開標方式採「一次投標，分段開標」，分為「規格標」、「價格標」兩段開標；得標廠商，應踐行1.資格、規格審查；2.樣槍試射；3.審查委員會審查；4.開啟價格標共4階段。

台銀在2015年7月9日公告後，有卡爾華瑟（CarlWaltherGmbH）等4家廠商參與投標，經審查資、規格後，台銀在同年10月8日進行規格標開標，卡爾華瑟和克拉克合乎標準，經參與後續的樣槍試射、審查委員會審查、開啟價格標等程序，同年11月5日開價格標後，由卡爾華瑟以4億5248萬多元得標，台銀並在同年11月13日公告決標結果。

未得標的克拉克代理商不服，提出異議及申訴審議，均遭駁回，就以台銀為被告，提起行政訴訟。前年底，台北高等行政法院判決將申訴審議判斷、異議決定及原處分均撤銷，發回台銀重為處分。

案經台銀與警政署上訴，最高行審理後認為，本件爭議在招標文件備註條款附件6-1「內政部警政署警用手槍49600枝案審查計分表」中所列「具國內外公信力單位測試報告」、「廠商投標槍款過去履約記錄、如期履約效率」、「投標槍款在國內、外展現值勤實績及使用者評價」等項，是否為「廠商資格、規格審查」此一階段即應審查招標文件，如有欠缺，是否即為不合格標，不能進入後續「樣槍試射」、「審查委員會審查」、「價格標」階段?

合議庭認為，本件爭執的這些項目，縱使有欠缺也不能逕認招標文件不合規定而不合格。原判決僅依部分文字就認為所有項目證明文件，都屬招標文件一環，進而認定台銀規格文件不符合招標文件規定，不能參加後續樣槍試射及審查委員會審查，尚嫌率斷。

CarlWaltherGmbH所提針對PPQM2「廠商投標槍款過去履約紀錄、如期履約效率」、「投標槍款在國內、外展現之執勤實績及使用者評價」等證明文件，是否可以投標槍款過去履約績效證明文件，就即涉及投標槍款與PPQM2同一性，及其相關證明文件可否相互援用爭議。原判決未調查釐清爭點，無法稱為已善盡調查證據及審酌相關證據證明力職責。自有應調查事項未為調查違法，因此廢棄原判決，發回更審。

不過最高行認為，本案只有台銀是被告，警政署因未受不利判決，不能聲明不服，對原判決提上訴不合法，這部分駁回。

(中時 )

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