中職、棒協鬥10多年終於和解 關鍵是這點讓步

2019年01月31日 19:26 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

棒協理事長辜仲諒(左起)、體育署署長高俊雄、中職會長吳志揚出席合作協議簽署記者會，「諒董」高呼要組最強中華隊擊敗韓國，進軍東京奧運。(李弘斌攝)

針對國家隊的組成方式，中華職棒與中華棒協爭執10多年，關鍵多卡在組、訓、賽中的「賽」，而且是其中的「主辦比賽」，代表可觀的票房利潤。這次雙方在體育署協調下達成協議，主要是棒協釋出了主辦一級比賽的主導權，票房收益可以討論如何分配與回饋，才解決了多年的矛盾。

一般將組成代表隊參加國際賽的過程，簡稱為組（組隊）、訓（訓練）、賽（參賽），由於棒協是代表我國與國際棒總的聯繫窗口，最早組、訓、賽由棒協主導，但隨著一級賽事需要徵召職業球員，中職與球團不甘願平白放人，出現搶主導權的爭議。

其實組隊、訓練與參賽都是吃力不討好的工作，中職要搶主導權，這部分還是面子考量，可以決定總教練人選，球團放人也比較甘願。但主導權的精髓從來就不是組隊、訓練與參賽，而是若賽事在台灣舉辦，誰負責「主辦比賽」，誰就能賺到這筆可觀的「門票收入」，拿不到的當然不平。

台灣上次主辦大型棒球國際賽為2015年底的世界12強賽，吸引大批觀眾湧入台中洲際棒球場，替中華隊加油。（報系資料照片）

這次在體育署長高俊雄居中協調下，中職與棒協終於簽下合作協議書，箇中關鍵就是除了今年底的世界12強賽，未來「一級賽事」的組隊、訓練、參賽、主辦比賽都由中職主導。即便是世界12強賽仍由棒協主辦，門票收入也會有回饋中職的機制，只是分配方式還須協商。

此外，假設中華隊無法在世界12強賽拿到東京奧運門票，明年初於台灣舉辦最後的洲際資格賽，按照三方合作協議，這項賽事就由中職主辦，屆時門票收入如何與棒協分配，也需要協商。畢竟申辦比賽仍得委託作為國際窗口的棒協，「CHINESE TAIPEI」（中華台北）的商標使用權也是棒協所有。

怎麼分配才能讓雙方滿意？中職和棒協也許還有得喬，但最敏感的門票分配能夠開始討論，這次在現實面總是邁出了第一步。誠如棒協理事長辜仲諒所言，棒協不是「讓步」，是要讓國家會「進步」，「能產生一支有史以來最強的球隊，一切都值得。」雙贏不能只靠理念，把餅做大不獨攬好康，才可能實現。

(中時電子報)