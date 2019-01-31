兒虐頻傳 台南教育局邀幼兒園、補習班宣示虐童零容忍

2019年01月31日 19:34 中時 曹婷婷

近期兒虐事件頻傳，幼兒園也屢傳老師、教保人員不當管教，為貫徹市府虐童零容忍決心，台南市教育局連2天邀集公私立幼兒園業者和補教業者、補教班級宣示「虐童零容忍，護童一起來」，宣揚正向管教技巧教保知能研習。

台南近期發生母親虐死女童，安親班不滿學童自己掌摑、幼兒園幼保人員不當管教等事件，教育局為了宣示虐童零容忍，接連2天邀集幼兒園、補習班落實零體罰宣誓。台南市教育局30日於長榮大學舉辦宣導研習活動，邀集全市近500多家公私立幼兒園到場宣誓守護幼兒，今天再針對短期補習班辦理正向輔導管教技巧研習。

教育局長鄭新輝重申教育零體罰決心。他說，日前發生某補習班教學人員體罰學童案，令人憤怒，教育局獲報後立即調查，因體罰行為屬實，第一時間依補習及進修教育法召開不適任人員認定委員會，認定其4年內不得再於補習班任職，創下全國首例。

他也呼籲，補教人員切勿以身試法，如查證體罰屬實，將視情節1-4年內列入不適任教育人員資料庫。業者如知悉體罰情形未通報，亦將依法裁處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

此外，近期不少人詬病老師涉及體罰、不當管教甚至虐童，但卻未在第一時間受到應有處分，教育局強調，今後若有老師涉及虐童，都會從嚴處理，一旦經查證，事證明確，就會立即依政府資訊公開法於教育局網站公布幼兒園名稱、負責人姓名、行為人姓名，並和社會局密切合作，確保幼童身心健康。

教育局指出，過去正式公告是等到調查屬實才做才罰公告，但調查期間動輒需要一段時日，為了確保家長知的權利，也讓幼兒園知所警惕。教育局強調，針對有違規記錄的幼兒園，會持續列為重點查察對象，再犯即加重處幼兒園罰鍰、減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年，甚至廢止設立許可處分，不容姑息。

(中時 )