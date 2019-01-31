警吹薩克斯風　宣導犯罪防制

2019年01月31日 19:44 中時 黃國峰

中市警局第四分局108年加強重要節日安全維護工作，藉由九宮格遊戲及有獎徵答等方式，宣導防制犯罪知識，民眾熱烈參與。（黃國峰翻攝）

年關將近，宵小蠢動，中市警局第四分局為了加強民眾自我保護意識並且宣導犯罪預防觀念，在轄內大型賣場IKEA入口，藉由現場薩克斯風演奏及小小警車騎乘樂，辦理預防犯罪宣導活動，讓家長與孩子都能從玩樂中深化反毒、防搶竊、防制詐騙及交通安全等犯罪預防觀念。

IKEA入口，一位穿著刑警背心的員警，吹起薩克斯風，樂音悠揚中，漸漸吸引民眾駐足聆賞。現場藉由九宮格遊戲及有獎徵答等方式，向民眾大力宣導反毒、防搶竊及最新的反詐騙手法，提醒大家不要掉入犯罪的陷阱。另外還有小朋友最喜愛的小小警車騎乘體驗活動，引起不小騷動。現場氣氛熱絡，不僅大人們能欣賞薩克斯風演奏，孩子們也都玩得相當開心。

中市警四分局偵查隊隊長張國益表示：過年前是搶奪竊盜犯罪高峰期，又加上正值寒假期間毒品等各項犯罪都是警方打擊重點，故利用年節前人潮眾多場所辦理活動以深化民眾犯罪預防觀念並鼓勵青少年從事正當休閒活動，拒絕嚐試不明藥物或毒品，另外結合正確交通安全駕駛等活動，讓大人小孩一起建立安全及自我保護觀念。

(中時 )