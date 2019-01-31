警吹薩克斯風　宣導犯罪防制

中市警局第四分局108年加強重要節日安全維護工作，於IKEA入口，舉辦警官薩克斯演奏會、小小警車騎乘體驗活動、有獎徵答等，宣導反毒、防搶竊及最新的反詐騙手法。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
中市警局第四分局108年加強重要節日安全維護工作，藉由九宮格遊戲及有獎徵答等方式，宣導防制犯罪知識，民眾熱烈參與。（黃國峰翻攝）

年關將近，宵小蠢動，中市警局第四分局為了加強民眾自我保護意識並且宣導犯罪預防觀念，在轄內大型賣場IKEA入口，藉由現場薩克斯風演奏及小小警車騎乘樂，辦理預防犯罪宣導活動，讓家長與孩子都能從玩樂中深化反毒、防搶竊、防制詐騙及交通安全等犯罪預防觀念。

IKEA入口，一位穿著刑警背心的員警，吹起薩克斯風，樂音悠揚中，漸漸吸引民眾駐足聆賞。現場藉由九宮格遊戲及有獎徵答等方式，向民眾大力宣導反毒、防搶竊及最新的反詐騙手法，提醒大家不要掉入犯罪的陷阱。另外還有小朋友最喜愛的小小警車騎乘體驗活動，引起不小騷動。現場氣氛熱絡，不僅大人們能欣賞薩克斯風演奏，孩子們也都玩得相當開心。

中市警四分局偵查隊隊長張國益表示：過年前是搶奪竊盜犯罪高峰期，又加上正值寒假期間毒品等各項犯罪都是警方打擊重點，故利用年節前人潮眾多場所辦理活動以深化民眾犯罪預防觀念並鼓勵青少年從事正當休閒活動，拒絕嚐試不明藥物或毒品，另外結合正確交通安全駕駛等活動，讓大人小孩一起建立安全及自我保護觀念。

(中時 )

警政署警用手槍招標爭議 行政爭… 嗆正妹直播主「讓你跪著舔」 統…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。