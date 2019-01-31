春節防疫達100％！桃機2日加設16台X光機

2019年01月31日 19:34 旺報 賴志昶

為因應春節大量旅客入境，非洲豬瘟中央災害應變中心31日指出，桃機將加設16台X光機，預計2月2日正式啟用，達到對高風險國家入境旅客100％手提行李檢查。同時，針對大陸非洲豬瘟疫情，農委會副主委黃金城也指出，大陸目前仍處在疫情高峰期，預測5、6月才會減緩。

應變中心指出，為因應2月2日開始長達9天的春節連續假期，各部會持續加強作為；在春節增派防疫人員方面，增派239名農委會人員、30名財政部人員、240名內政部人員等，總計增加565人。

黃金城指出，為達到行政院長蘇貞昌日前指示的手提行李100％檢查，31日晚間就在桃園國際機場增設16台X光機，另有2台作為備用，預計2月2日將正式啟用，屆時從大陸、港澳入境旅客的手提與託運行李都將達到100％檢查；至於高雄小港機場方面，也預計3月8日完成增設2台X光機。

黃金城強調，此次春節高峰期預計每小時流量為2400人，但16台X光機可最多每小時檢查4000人，因此不會延誤到旅客入境時間

農委會去年12月將攜肉境的罰款提高至20萬元，近期也禁止未繳20萬罰款的外來人口入境，期望能遏止違規旅客。不過，從農委會提供的數據來看，1日至7日有11名陸客與4名國人違規；8日至14日仍有7名陸客違規，但沒有台籍旅客受罰；15日至21日陸客違規數又增至9人，國人也有3人違規；22至28日仍有8名陸客攜帶肉製品，國人違規數量也增至7人。

黃金城指出，在罰款與其他措施陸續推出後，整體上陸客違規數量略減，但仍維持在一定數字；而國人在高額罰款之下，一度違規數降為0，但近期可能快到農曆新年，攜帶肉製品入境的旅客又暴增。

針對國台辦日前重申大陸疫情可控，黃金城表示，大陸目前向世界動物衛生組織OIE通報的數據，至20日開始就沒再增加，但這並不代表疫情已經趨緩。

黃金城認為，關於大陸非洲豬瘟疫情的詳細情況，可以參考防檢局近期查獲的染非洲豬瘟肉製品數量，「只有當這個數字逐漸減少，我們才會相信大陸非洲豬瘟疫情已經趨緩」。

黃金城也預測，雖然大陸近期已經撲殺、掩埋眾多豬隻，但養殖的數量仍相當龐大，短期內仍不會減緩疫情，可能到5、6月才會過了病毒高峰期，不過也是要看陸方在防疫工作的掌握程度而定。

(旺報 )