28歲為何嫁給82歲的他 網：楊振寧回4字翁帆驚訝

2019年01月31日 20:02 中時電子報 黃麗蓉

96歲的諾貝爾獎得主、物理學家楊振寧，與43歲的妻子翁帆，已結婚13年了。即使如此仍有人質疑，28歲的翁帆會嫁給82歲的楊振寧，是為了他的財產。有大陸網友則點出，兩人沒有愛情是不可能維持這麼久的，而翁帆會嫁給楊振寧的原因，楊振寧曾很乾脆地說，「她很單純」，此回答讓翁帆很驚訝。

該網友指出，如果28歲的翁帆和楊振寧結婚1年半載就離婚，並要求分家產，是為了他的財產這種結論或許可以成立。但翁帆和楊振寧已共同生活了13年。13年來，他們一同參加活動，一起外出遊玩，甚至在公共場所出現，每次都是楊振寧牽著翁帆的手，這幕情景大家應該都十分熟悉。

網友還說，翁帆和楊振寧一起生活了13年，卻沒鬧離婚，這在老少戀的婚姻中不多見，何況若沒有愛情，兩人是不可能維持這麼久的。翁帆曾表示嫁給楊振寧，是因為愛他。不過楊振寧曾在節目中受訪時，卻說出一個讓翁帆很驚訝的理由，楊振寧對翁帆的評價就是，她很單純。其中楊振寧說，他死後希望翁帆再嫁，最讓翁帆不能理解。

網友強調，翁帆是十分抗拒這種說法，她也坦言，楊振寧這說法傷害了她。可是幾年過去，當她再回頭去想，反而變得很可以理解。該網友認為，看來，當年翁帆之所以嫁給楊振寧，可能真的就是因為她很單純，沒心機。

(中時電子報)