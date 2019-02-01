泰安警犬「A弟」拍宣導片萌樣融化人心

2019年02月01日 08:19 中時 陳淑娥

泰安派出所萌犬「A弟」入鏡宣導影片，終於在年前等到小主人回家團聚。（陳淑娥翻攝）

每當泰安櫻花盛開時，「A弟」溫馴可愛模樣深受遊客歡迎。（陳淑娥翻攝）

108年加強重要節日安全維護工作已起跑，大甲警分局日前拍攝宣導短片，身為泰安派出所的警犬「A弟」加入工作行列，化身為一隻忠心的毛小孩，陪著小馬伯痴痴等待許久未返家的小主人，在員警的協助下終於美夢成真，「A弟」渴望的眼神更是融化了觀眾的心。

宣導短片中敘述老人小馬伯與小狗「A弟」獨居在泰安鄉下，兒子王小明已經許久未返家，透過員警的關心與協助，父子倆終於在過年前開心團圓。

「哇，A弟好萌喔！」就要過年了，小馬伯牽著「A弟」孤獨的坐在田邊，「A弟」也露出楚楚可憐的表情，似乎在等著小主人回家；此時，員警上前關切並幫忙小馬伯找到日夜思念的兒子，「A弟」立馬露出開心的笑容，不再鬱鬱寡歡。

泰安派出所長張智賢表示，「A弟」是隻拉不拉多犬，當年在海關擔任緝毒犬工作，工作退役後由所收養，每當泰安櫻花盛開的時候，「A弟」溫馴可愛的模樣頗受遊客歡迎，附近的住戶幾乎都認識「A弟」，可是吃的很開！

在拍攝過程中，飾演王小明的役男蔡宗錡，即興將加強重要節日安全維護工作的主軸演譯成饒舌片段，短短10幾秒鐘時間就寫下了對警察的感謝，也替影片增添許多風采。

(中時 )