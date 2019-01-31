見證歷史小西門等4門額提報重要古物

2019年01月31日 19:51 中時 曹婷婷

台南市日前指定「臺灣知府蔣允焄鴻指園碑碣」1組3件、「恭修萬壽宮碑記暨圖碑」1組3件，與「臺灣府城門額」1組4件為一般古物。(台南市文資處提供)

台南市日前指定「臺灣知府蔣允焄鴻指園碑碣」1組3件、「恭修萬壽宮碑記暨圖碑」1組3件，與「臺灣府城門額」1組4件為一般古物，另考量日據時期實施街道改正，城牆、城門大多毀失，現存臺灣府城門額除本組4件，尚有成功大學典藏「小西門」、「靖波門」、「大東門」、「大南門」、「兌悅門」門額，文資處將研議與成大攜手向文化部提報為重要古物。

此次指定古物皆為清領年間作成的石質古物，現由文資處典藏。文資處表示，這些古物見證台灣長久歷史淵源，不僅著眼於清代斷代歷史，未來將持續探究、梳理8件古物於日據、國民政府來台後乃至現代的歷史脈絡、生命歷程，讓古物生命史更豐富完整。

文資處指出，此次指定古物中，時間最早的為18世紀中期的「臺灣知府蔣允焄鴻指園碑碣」1組3件。蔣允焄於乾隆28年（1763年）任臺灣知府，並於乾隆30年（1765年）擴建府署園亭，建「鴻指園」。

指定3件碑碣有「雪泥鴻爪詩碑」、「鴻指園記」、「鴻指園石額」。3件古物與蘇軾「雪泥鴻爪」詩意緊密扣聯，顯現蔣允焄對蘇軾於困境中的恬然、對命運幻化體悟的共鳴，該古物不僅與蔣允焄有深厚淵源，又碑碣刻工技藝精美，更呈現蔣允焄為清代名書法家之書法、文人托物興詞的造詣，極具藝術價值。

乾隆30年（1765年），臺灣知府蔣允焄於臺灣府城建萬壽宮，每逢歲時慶賀，文武官員於此遙拜皇帝、祈求皇帝萬壽無疆；由於萬壽宮建築現已不存，萬壽宮傳世文物甚少，具稀有性。2000年因工程「恭修萬壽宮碑記碑額」，經審議會決議併入2015年登錄為一般古物的「恭修萬壽宮碑記暨圖碑」1組2件，指定為1組3件一般古物。

清領時期歷經林爽文事變（1786年）等民變後，朝廷決定強化台灣府城，至乾隆53年（1788年），府城城門達8座之多，為全台最多城門處。本次審議會就現存文化局收藏「臺灣府城門額」府城門額4件予以審議，其落款時間分別為道光15年（1835年）的「小北門」門額、「大北門」門額，以及道光16年（1836年）的「東郭門」門額、「鎮北門」門額。

考量城牆、城門大多毀失，儘留下有限文物，現存臺灣府城門額除本組4件外，成功大學所也典藏「小西門」、「靖波門」、「大東門」、「大南門」、「兌悅門」門額，為城市建設歷史與變遷的珍貴見證，文資處將依審議委員建議，研議與成大攜手向文化部提報此批珍貴門額為重要古物。

(中時 )