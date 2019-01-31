全聯6000項春節商品 挑戰市場超低價

2019年01月31日 20:31 中時 郭家崴

去年春節檔期全聯業績年成長近1成，以年節禮盒成長近2成最顯著，今年喊出「過年來全聯7大好禮過好年」，春節商品挑戰市場超低價，預估可有效推升春節業績整體增2成；即日起至2月4日Bodum全店印花限時加倍送，可拉抬業績增1成。

7大好禮包括初一福袋；2月4日前全店單筆每滿600元送印花6枚；近200款禮盒挑戰市場超低價，且購買任1件指定禮盒，最高加贈印花6枚；持福利卡全店單筆滿600元，可抽InFocus50吋4K電視，共50名、周周抽10台；年終大掃除生活誌指定品項全聯價59折起，任2件加贈印花1枚；年貨大街生活誌指定品項全聯價8折起；持福利卡全店單筆滿600元，送白蘭氏、克寧、光泉、林鳳營等6大品牌折價券。

活動期間，多款掃除用品買1送1起，或全聯價59折起、任2件加贈印花1枚；300款年貨大街商品，全面全聯價8折起；年節禮盒品項數較去年增近2成，因應去年酒禮業績占2成，看好今年酒禮市場，推出低、中、高等各種價位威士忌酒禮，滿足各階層消費者的需求；其中230款禮盒商品挑戰市場超低價，70款指定禮盒搭配加贈印花3至6枚活動，預計將可有效拉抬禮盒再成長1成。（未滿18歲請勿飲酒）

此外，因應今年首度與台北市政府合作「2019台北光之饗宴」，明（2月1日）起至2月7日推出多款團圓圍爐過年甜點，商品包裝設計結合「光之饗宴」華麗燈光藝術，搭配吉祥的春聯，包括首發的九宮格「和風糰子」，涵蓋涼糕、綠豆糕、麻糬3款和風和菓組合；「好運旺來長崎蛋糕」，使用雞蛋和糖的簡單配方，減糖低熱量，以日式工序技法製成長崎蛋糕，有原味蜂蜜、鳳梨、巧克力3種風味；還有會呼吸的「開運瓦芙燒」，生乳夾餡、口感輕柔細緻。

(中時 )