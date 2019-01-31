美重量級議員提出「不首先使用核武」議案

已宣佈爭取2020年美國總統大選民主黨總統候選人提名的參議員伊麗莎白．華倫，與眾議院軍事委員會主席聯名提出「不首先使用核武」法案動議。圖為華倫的檔案照片。（圖／美聯社）

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中時電子報

由於掌握發動核戰權力但行事風格卻反覆而莽撞的美國總統川普，許多美國政界與媒體都非常擔憂他會突然決定動用核武器，為此美國民主黨兩位重量級國會議員已正式提出了「不首先使用核武」的立法提案。這項由眾議院軍事委員會主席亞當．史密斯(Adam Smith)與宣布參選2020總統的參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)共同提出的議案雖可能難以爭取到足夠的共和黨議員支持，但至少會在美國社會獲得極大反響，並促成未來進一步立法限制總統與軍方主動使用核武的權力。

美國《防務新聞》網站報導說，此次推動此一法律的兩位國會議員都是民主黨重量級政治人物，這次他們在「不首先使用核武」立法提案發表的聲明中說，保留首先使用核武權力是過時的觀念，而且非常危險，如果表明美國核武庫的唯一目的是威懾，將能降低核戰誤判的風險，同時幫助美國在道德上與外交領域保持全球領導地位。

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川普政府先前在《核態勢評估》報告中，明確聲明美國在遭到嚴重非核武器攻擊情況下，保留首先使用核武器的權力，其中包括對美國及其盟友或相關核設施的攻擊。但許多國會議員認為這個原則過於寬鬆，容易因核誤判增加核戰風險。

美國前總統歐巴馬曾在2016年考慮修改首先使用核武的原則，但因顧慮盟友對美國的核保護傘失去信心而作罷，同時也擔憂其他擁核國家藉此在美國動用核武前先壓制美國的盟友。

報導指出，上述兩位國會議員都曾在其他場合表達過立法確保美國不首先使用核武的立場，由於史密斯目前還是眾議院軍委會主席，因此可能在2020年國防授權法案中要求加入「不首先使用」的文字，此舉必然會引起共和黨議員反對。

關懷科學家聯盟(The Union of Concerned Scientists)隨後發表聲明支持史密斯與華倫的提案，認為此一政策將在與俄、中與北韓等國發生政治危機時降低誤判的風險，而加強《核不擴散條約》的作用則能更加明確美國考慮減少核武器的政策，同時取消首先使用核武器的權力更能降低美國總統做為唯一有權下令使用核武器的風險。

(中時電子報)

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文章來源：Warren, Smith introduce bill to bar US from using nuclear weapons first

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