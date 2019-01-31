中部賞花好去處 涵碧樓X九族文化村 打造視、味覺雙饗宴

涵碧樓攜手九族文化村合作，帶領房客在VIP賞櫻區域飽覽美景。（圖片提供／涵碧樓）

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特製「櫻花茶點」色澤鮮豔，兼具美味與視覺效果。（圖片提供／涵碧樓）
特製「晚間套餐」盡享海陸珍饈好滋味。（圖片提供／涵碧樓）

氣溫逐漸回暖，春季櫻花即將盛開，賞櫻勝地周遭旅宿業者已蠢蠢欲動，日月潭涵碧樓攜手九族文化村合作，打造「涵碧映春櫻」行程，2月15日至3月10日止，美食、美景及住宿一次滿足。

今年涵碧樓推出2大賞櫻行程，方案A「專屬秘境賞櫻之旅（平、假日適用）」，晚間入住館內套房乙晚，如湖景套房、湖畔套房或庭園套房，搭配賞櫻專案特製茶點、野餐餐籃（雙人份精選餐點）、九族文化村門票（含飯店來回定時接駁、園區接駁至賞櫻專區）及東方餐廳自助早餐，依房型價格15100元＋10％至17000元＋10％不等;方案B「賞櫻套餐之旅（平、假日適用）」，入住湖景套房、湖畔套房、田園套房乙晚，內含東方餐廳自助早餐、賞櫻專案特製茶點及特製晚間套餐乙次，依房型價格自15600元＋10％至17500元＋10％不等，帶來全新視、味覺饗宴。

春季的「九族文化村櫻花祭」花團錦簇，園內5000多棵櫻花同時盛開，可謂盛況空前，晉升賞櫻客朝聖景點。九族文化村特有「夜櫻活動」，除了在櫻花樹上掛上燈飾外，搭配大型燈光投影，創造迷幻視覺效果，先前曾被日本花協會認證為「櫻花名所優選之地」。

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