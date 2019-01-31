嗆正妹直播主「讓你跪著舔」 統神哥遭起訴

網路直播主「瑀熙」日前拍攝「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」影片。（許哲瑗翻攝）

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網路直播主「瑀熙」日前拍攝「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」影片，遊戲實況直播主亞洲統神的哥哥、暱稱「國動」的張葦航與暱稱「龜狗」的蘇姓實況主另開直播，針對影片辱罵「下次他媽海灘褲裡面塞100萬」、「讓你跪著舔」、「百人斬」等語侮辱，瑀熙憤而提告，新北地檢署今依公然侮辱罪嫌起訴張、蘇男。

起訴指出，去年7月8日，瑀熙在YouTube上傳「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」影片，指出海灘褲、公仔遊戲T恤、實況主T恤、花襯衫、深V衣服、吊嘎、很像內褲的格子褲、緊身褲等，都是NG穿搭。

暱稱「國動」的張葦航與暱稱「龜狗」的蘇姓實況主另開直播，針對瑀熙發表的影片，辱罵三字經及「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦！」、「百人斬對不對，百人斬經驗值夠高，對不對，妳破，妳等級夠高在排行榜前面」、「好像很會穿搭一樣，有種就脫光」；蘇男也飆罵三字經，批評「有10幾萬訂閱率就跩起來了」、「敢洗我老闆跟老闆他哥的臉」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」等語，瑀熙憤而提告。

庭訊時，張男、蘇男坦承犯行，辯稱只是在評論影片，不是在評論瑀熙這個人，檢方根據張男直播內容譯文及影片，認定張男直播時已表明是該直播是針對瑀熙所為評論，今依公然侮辱罪嫌將兩人起訴。

(中時 )

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