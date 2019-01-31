喜樂時代永和影城看電影 坐法拉利高規沙發

2019年01月31日 20:21 時報周刊 溫博鈞

專為熱愛電影人打造的幸福影城降臨永和。（喜樂時代永和影城提供）

喜樂時代永和影城推「敦親睦鄰超值優惠」，2月1日晚上18：00晚場起開賣。（喜樂時代永和影城提供）

眾所期待永和唯一電影院，將於2月1日永和比漾廣場4樓與大家見面，喜樂時代永和影城獨家首創採用與法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅、零死角視野的XD落地巨幕、震撼視聽的全景聲高規設備，打造專屬熱愛電影人的幸福豪華微影廳，儼然成為近期同業中最具特色且影廳全面升級再進化的影城代表作。

為回饋大眾釋出敦親睦鄰超值優惠688福袋與2800套票組，將於2月1日18：00起開始搶購，數量有限售完為止。

為了成為永和唯一的驕傲指標，喜樂時代永和影城耗費鉅資堅持「沒有最頂級，只有更頂級」的承諾，打造了13個高規格豪華配備微影廳的幸福影城。

同時，開放式空間規劃增設多功能休憩等候區域，影廳內裝飾高品味木質地板搭配色彩鮮明觸感安全柔軟兼具吸音隔音功能之羊毛增厚地毯，讓觀影者在觀影同時享受更優質觀影空間與氛圍。

喜樂時代永和影城遍訪世界各國頂級頭等艙座椅廠商，最後全面採用與法拉利系出同門的廠商所生產，同等級旗艦版無壓舒適全皮革沙發座椅，其內斂質感完整呈現出尊爵品味與內涵，當觀影者入座時，心靈彷彿獲得釋放般的舒適。

喜樂時代永和影城全樓層共13廳皆採用XDTechnologies最高階頂級運算核心，環繞式音場設計結合落地式巨幕與旗艦級無壓舒適全皮革沙發座椅，身歷其境的環繞音效巧妙結合優異的高解析音質，豐富音場空間摸擬出自然的立體聲動，全景聲環繞式音效，可完美呈現電影中各種不同的區域的聲音與音效，精確的辨聲定位系統，讓所有的座位都可獲得前所未有的視聽饗宴。

(時報周刊)