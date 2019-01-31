手提行李查驗100％ 桃機16部X光機今晚裝設完畢

農委會副主委黃金城今（31）日表示，桃園機場16部X光機今晚以前將會全部安裝完畢。（資料照，游昇俯攝）

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春節將至，兩岸往來旅客將大為增加，非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委黃金城今（31）日表示，桃園機場16部X光機今晚以前將會全部安裝完畢，因春節旅客入境人數最高峰約每小時2400人，16部X光機每小時可查緝4000人次，手提行李檢查將能達到100％。

黃金城表示，桃機旅客手提行李原無法做到100％檢查，自上周行政院長蘇貞昌要求確實做到100％，經這周整備，桃機一、二航廈增加16部X光機，今天晚上之前可以全部安裝完畢，明早再勘查動線一次，後天2月2日即可執行100％檢查。

黃金城並指出，因應春節期間增派人力，包括X光機及手提行李檢查都需要人工，各單位共增加565名人力，其中農委會加派239人、財政部30人、內政部240人、海委會33人，以及交通部23人。

此外，各縣市廚餘養豬場須於1月31日前向環保單位完成檢核。黃金城表示，最早統計廚餘養豬場為2045場，後來退場300多場，現仍有1873場廚餘養豬場，大約800場左右完成檢核，但精確數據明天才會統計出來。

他說，未經檢核廚餘養豬場必須轉用飼料或離牧，自2月1日起，農政單位與環保署將加強查緝，違規業者將依「廢棄物清理法」開罰1200至6000元，且可連續開罰。

針對近來國台辦聲稱大陸疫情「沒有流行蔓延」，黃金城也說，大陸20日後即沒有向OIE通報，但不清楚是沒有疫情、還只是沒通報；不過，防檢局網站有公布大陸肉品檢出非洲豬瘟案例，可依檢出頻率、數量作為參考指標，要達到沒有檢出或1、2個月才一件，才能說疫情有緩和。

(中時 )

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