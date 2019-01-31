影》房屋過戶給女婿卻遭抵押 女婿跑路嬤哭：年後沒得住

2019年01月31日 20:24 中時電子報 柯毓庭 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

女婿抵押房跑路 嬤苦養3孫 年後恐流落街頭

臺中市北屯區一名黃姓老嫗，多年前將房產過戶給女婿，未料過戶當日房產即被女婿拿去抵押貸款，她女兒更在去年吞藥輕生，雖送醫救回一命，卻變成植物人，讓黃婦不僅每月需要負擔5萬元住院費，還得獨自撫養3名外孫。如今女婿更因繳不出貸款落跑，房產即將在農曆年後被拍賣，讓她不知如何是好。

《蘋果》報導，75歲的黃婦原育有2男2女，但2名兒子與1名女兒都相繼因病過世，唯一在世的小女兒又患有憂鬱症，去年與丈夫發生爭執後吃藥自殺，雖救回一命，卻因此成植物人，且每月光醫療費用就超過五萬。

黃婦獨自撫養一名就讀國一的小孫子，以及原本就讀國二、在寒假時已休息的孫女，還有高中畢業未繼續升學的19歲長孫。原本經濟狀況就不好黃婦，20年前與先生省吃儉用才買下房產，7年前想到自己早晚都要將房子留給下一代，又考量到女兒有憂鬱症，便將房子過戶到女婿名下。

未料女婿後因幫人做保，加上做生意需錢周轉，便在黃婦過戶房子當天，拿著房產向銀行抵押貸款，後女婿因無力償還選擇逃避，至今仍下落不明，黃婦則在接獲銀行催繳貸款通知後，才知道房子已被設定抵押。

黃婦表示，目前全家經濟來源全靠社會局每月1萬4千元的低收補助、慈濟每月1萬元的女兒醫療照護補助，以及鄰居提供的資源回收物，推到附近資源回收場變賣換現，如今房子已遭銀行向法院提出聲請，將於2月14日執行拍賣，黃婦擔心她要帶著3名孫子流落街頭，不得已請鄰居萬姓女子代為向外界求援。

臺中市北屯區平安里里長吳亞君則表示，經初步調查估算，女婿將市價5百多萬的房產，分別向合作金庫銀行抵押貸款170多萬、中租迪和貸款2百萬，另有積欠健保費、房屋稅、地價稅、監理稅等共計20多萬。

臺中市社會局則表示，去年初已協助黃婦取得低收入戶資格，每月有補助與老人津貼共1萬3千5百元左右，對於黃婦的居住房產面臨法拍，也將協助後續安置問題。

(中時電子報)