翻爆旺美食》草莓塔堅持法國烘焙原味晚來吃不到

2019年02月01日 08:21 中時 陳淑芬

「小島遇到他」草莓塔每天限量供應，要買要快。（陳淑芬攝）

草莓塔冬季限量供應。（陳淑芬攝）

「小島遇到他」雖位於逢甲商圈靜謐巷弄，堅持法國烘焙風味的甜點、麵包，相傳知名。（陳淑芬攝）

逢甲商圈靜謐巷弄間的「小島遇到他」甜點麵包特色店，在年輕族群間相傳知名，32歲老闆謝以樂遠赴法國習得精湛烘焙手藝，堅持「重視食材原味，不喜炫技」，不嫌製程繁複、不計成本，採法國原物料，製作歐風沙布列塔皮的草莓塔，每天限量供應，塔皮奶香濃郁又化口、草莓新鮮味美，搶購稍慢常會買不到。

謝以樂的人生很精彩，從小學美術、古典吉他，大學讀法律系，因無法忘情美術，25歲時單槍匹馬遠赴法國當背包客學語文、美術，因緣際會與當地資深烘焙師傅學習手藝，返台後曾在台北開甜點工作室，1年半前覓得中市靜巷老屋店面，經營「小島遇到他」北歐風溫馨小店，專賣可頌丹麥、塔類、慕司等甜點麵包及飲料。

「烘焙要展現食材原味，不要炫技」謝以樂堅持所學、不惜成本。他說，麵粉、奶油及鮮奶油等材料都引進法國進口原料，不用一般塔類甜點用甜塔皮，為了口感化口，不嫌工序繁複地製作沙布列塔皮，塔皮僅0.2公分，皮薄香濃又酥軟；草莓則選用2號及3號大小的豐香草莓，風味才會酸、甜適中。

草莓塔的小塔直徑約7公分、高2.7公分的標準塔，每天限量供應，冬天是草莓的季節，新鮮草莓香味撲鼻，但是卻搶不走奶香濃郁、口感香鬆的塔皮的風采，小小一口就能咀嚼出滿口多元層次的美味，令人回味。

謝以樂在商圈巷弄內經營「小島遇到他」，初期連房東都為他擔心，謝以樂「喜歡做自己喜歡的事」，並全力以赴，讓烘焙香味傳出了窄巷，大受甜點迷喜愛，每天中午才開店營業，草莓塔等火紅甜點，到下午就常售罄，各式甜點麵包總在晚間7點、8點就被搶購一空。

●「小島遇到他」美食資訊格式：

地址：台中市西屯區華夏巷東2弄15號。

電話：04-24511581

營業時間：周三至周日13：00至22：00（售完為止，每天約20時許就打烊），周一及周二公休。

價格：草莓塔，小塔：130元。大塔：內用480；外帶：500元（包材費），要預訂。

(中時 )