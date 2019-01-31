日歐EPA於2月1日生效，6億人口經濟圈將誕生

2019年01月31日 23:03 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）2月1日生效，合計GDP約占全球28％、區域內人口逾6億的全球最大自由貿易區將誕生。日本共同社1月31日報導說，相互取消關稅的品種超過9成，預料日本市場上歐洲產食品的價格將下跌，消費者會受益，但對日本農戶的打擊巨大。經濟界則期待汽車等出口增加。

日歐EPA的經濟圈規模，將超越去年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。剔除日本重複部分，日歐EPA與CPTPP成員國的GDP合計約占全球的35％，人口超過10億。日本計劃把這兩個框架作為貿易政策核心，進一步推進自由貿易，作為針對類似美陸保護主義勢力的對抗軸。

日歐EPA規定，許多工業品關稅立即取消，餘下品種未來也將為零。從所有品種來看，歐盟方面約99％、日本約94％的關稅將邁向取消。對日出口的農產品中，大米、小麥、牛豬肉、乳製品和砂糖（糖料作物）等5個敏感領域，為取消關稅的例外。

共同社指出，舉例來說，歐洲產奶酪、葡萄酒和豬肉等的關稅將被取消或下調，日本消費者能以便宜的價格購買。日本對歐出口方面，汽車關稅將在EPA生效後第8年取消，相關零部件的關稅則基本上立即取消。對於車商而言，這是擴大銷售的良機。

另一方面，以酪農為首的日本農林水產業將接受考驗。歐洲產廉價奶酪和黃油預料增多。日本政府估算由於日歐EPA，國內農業生產額最多每年減少1100億日圓（約新台幣309億元）。TPP的該數據為減少1500億日圓。其所處環境變得嚴峻起來。

對於預計今春與日本開展貿易談判的美國而言，日本是農產品出口的重要市場。美國政府擔心由於日歐EPA和TPP生效，美國產品的競爭力會減弱；日方則認為將促使談判對己有利。

(中時 )