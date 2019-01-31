花博不會喊停！第1期權利金 中市府2月1日匯給AIPH

2019年01月31日 21:20 中時 盧金足

超人氣的台中花博，傳出市府未支付權利金給花博授權單位、國際園藝生產者協會（AIPH）權利金，可能遭取消主辦權，市府今晚出面說明，市府與AIPH雙方當初約定，給付預估門票收入1％的二分之一給AIPH，第一期權利金300多萬元，2月1日完成支付，且與AIPH熱線溝通，花博舉辦不受影響，AIPH也肯定市府積極開發人潮。

市府副秘書長陳如昌表示，花博權利金分兩次付款，第一次給付時間為花博去年11月3日開幕後的1個月內，前市府當時未完成給付，但新市府團隊上任勇於承擔，並持續處理付款事宜，與AIPH取得共識，2月1日給付首次權利金。

對外傳AIPH發函給台中市政府不排除終止花博授權，新聞局長吳皇昇強調，市府雖尚未收到相關信函，副市長令狐榮達今晚主動與AIPH秘書長TimBrierecliffe聯繫，對於門票權利金進行討論，並說明市府將盡速給付實門票收入1％二分之一給AIPH，獲AIPH正面回應。

此外，AIPH今晚也回信給市府表示，很高興看到市府持續運用多元策略，像是擴大里鄰長參與等方式，吸引旅客到訪台中花博，希望能持續與市府保持密切合作。

「雙方相談甚歡，對方也放下相關疑慮，不會取消花博授權，請外界不須擔心！」吳皇昇表示，元旦起實施台中市民、新住民及世界各地12歲以下兒童免費參觀花博政策，帶動市民帶更多外地遊客造訪花博，吸引更多世界旅客到訪，AIPH也承諾將協助市府，鼓勵更多國際旅客來花博。

(中時 )