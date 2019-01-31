桃市立委選舉 鄭文燦協調綠營人士

2019年01月31日 21:11 中時 甘嘉雯

桃園市長鄭文燦將協調民進黨參選立委人選。（甘嘉雯攝）

前市議員楊朝偉表態參選八德復興區的立委。（甘嘉雯攝）

2020立委選舉，桃園市競爭激烈，有意參選人士紛紛紛紛浮上檯面，國民黨欲參選人士開始表態，而民進黨部分，負責協調的桃園市長鄭文燦表示，初步先協調，再看要不要辦初選，希望是君子之爭。

桃園區現任立委為鄭寶清，同區欲參選的前市議員范綱祥已經掛出選舉看板，另外，沿海區的也有前市府顧問黃世杰要挑戰同黨的現任立委陳賴素美，「這兩區需要溝通協調」，「不要攻訐、沒有惡質的抹黑」。

鄭文燦說，桃園各區還沒有完整人選，但八德大溪區，民進黨確定禮讓、讓現任立委趙正宇出來選，而龜山區有鄭運鵬，中壢區尚未決定，目前國民黨可能人選有不分區立委吳志揚、市議員魯明哲、而陳學聖要不要去八德復興未定。

不過根據了解，市議員王浩宇也可能參選中壢區立委，這區競爭可說是相當激烈。

另外，平鎮龍潭區，國民黨除日前表態的市議員黃敬平要參選外，以些微票數落敗的前市議員謝彰文積極在地方走動，她表示，等適當時機就會出來說明，表達強烈的企圖心。

謝彰文臉書已經將頭銜改為桃園市世代傳愛推廣協會擔任理事長，她說未來一切都需重新面對與開始，儲蓄正能量喜迎2019。

(中時 )