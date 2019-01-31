過年就是整天要買運彩啊不然要幹嘛

過年就是整天要買運彩啊不然要幹嘛
友善列印
中時電子報
綜合報導

過年九天連假有什麼計畫嗎？你可以去排福袋、揪打牌、睡到飽、塞在高速公路，但千萬不要忘記買運彩！自己的紅包自己賺，直接切入主題，重點都幫你畫好了，快點開影片按分享，錯過發財的好機會你會哭哭。

 台灣運彩開外掛 春節24H不打烊模式啟動

運彩玩家都知道，很多賽事轉播都在半夜，熬夜看比賽卻不能投注豈不是很掃興？貼心的台灣運彩聽到彩迷們的心聲，春節期間從2月2號開始啟動24小時投注服務，半夜看比賽可以買運彩，睡不著很無聊可以買運彩，還有獎金加碼、「網路會員好禮周周抽」活動，有機會把Switch遊戲機、電競級筆電和耳機組合帶回家，這麼好康的福利簡直比公司尾牙抽獎還大方啊！

 運彩怎麼玩？獨家「總經理攻略」教你傻傻買也中獎

相信也有很多人不知道運彩怎麼投注，比賽項目和玩法這麼多，該從哪下手？台灣運彩總經理林博泰親自傳授祕訣，讓新手第一次買運彩就上手，歡迎加入24小時投注行列，爭取機會幫自己的年終獎金加碼喔！買運彩就是幫助台灣體育發展最實際的行動，全民都是體育推手，2019來運動、買運彩、助體育、過好年！

(中時電子報)

2019來運動，買運彩，助體育，過好年。台灣運彩總經理林博泰領軍拜年。(圖片來源:中時電子報提供)

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