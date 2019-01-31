羅大佑耍酷不肯脫 被蕭煌奇一題考倒

2019年01月31日 21:07 中時 蔡琛儀

羅大佑找來李千那站台。(Legacy提供)

羅大佑每月一場在Legacy演出的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，於30日舉辦第一場台語演唱會，接連演唱包括〈再會吧！素蘭〉、〈原鄉II〉、〈心肝寶貝〉、〈人生愛繼續〉，除此之外也演繹了文夏的〈黃昏的故鄉〉、蔡振南的〈心事誰人知〉等，以及整場唯一一首台語情歌〈閨月閨愛情〉。

羅大佑連衣著也相當重視，自掏腰包買8件皮衣當團服，即使演出一個半小時熱到狂噴汗，還是堅持穿著耍酷，也邀請剛發行首張台語專輯的李千那合唱〈風吹風吹〉，雖然一周前她才在同場地開唱，但第一次跟羅大佑同台讓她超緊張，一上台就害羞告白：「必須失禮的說，我從小就聽你的歌長大，剛剛在後台聽歌想起好多回憶。」

另一位嘉賓蕭煌奇因有其他工作，上台前十分鐘才驚險抵達，一上台就說：「大佑老師很抱歉，我也必須說，從小也都是聽你的歌長大。」羅大佑驚回：「你也要講嗎！」

兩人曾在蕭煌奇的專輯中合作，當時羅大佑分享歌曲意涵，讓蕭煌奇深深感受到他說故事的魔力，演出時也特別出招：「大佑老師，我覺得你真的很會講故事，你也知道我看不到你長什麼樣子，可以形容一下你的長相嗎？」馬上考倒羅大佑，笑回：「這也太難了！」

(中時 )